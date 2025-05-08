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    Челси — Юргорден: дерзкая ставка за 8.00

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Юргорден»
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    8 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Челси» и «Юргорден». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Юргорден», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 08 Мая 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:00 Юргорден

    Юргорден

  • Стокгольм
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» весьма преуспевают в Лиге конференций. В первом полуфинальном матче они уверенно переиграли «Юргорден» (4:1).

    При этом «Челси» в своем чемпионате находится на 5 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 41 раз в 35 матчах АПЛ.

    Челси — Юргорден: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» одолели немотивированный «Ливерпуль» (3:1).

    До того команда нанесла поражение шведам (4:1). Да и встреча с «Эвертоном» принесла непростую викторию (1:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Челси» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Аристократы» нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда победила в 4 матчах кряду.

    Плюс «Челси» весьма прибавил в плане реализации. В двух своих последних поединках лондонцы наколотили 7 мячей в ворота соперников.

    И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. «Аристократы» явно постараются добить соперника.

    «Юргорден»

    Турнирное положение: Шведы проводят исторический для себя сезон. В полуфинал Лиги конференций команда пробилась сенсационно!

    Причем «Юргорден» в своем чемпионате находится на 10 позиции. А вот забили игроки команды всего 3 мяча в 6 матчах.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Дома она не смогла обыграть АИК (1:1).

    А вот до того команда была бита «Челси» (1:4). Зато чуть раньше она сумела сломить сопротивление «Эстера» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Юргорден» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

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    • Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Шведы на данном этапе смотрятся не столь выгодно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Юргорден» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 4 мяча в 6 поединках шведского чемпионата.

    Шведская сказка в Лиге конференций явно подходит к концу. Тем не менее, команда явно намерена напоследок хлопнуть дверью.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Шведы могут воспользоваться некоей расслабленностью со стороны соперника.

    Статистика для ставок

    • Шведы не побеждали в 2 своих последних матчах

    • «Аристократы» победили в 4 последних поединках

    • «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

    Прогноз: «Аристократов» может расслабить победа в первом матче, тогда как шведы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.

    Шведы весьма надежны в обороне, к тому же лондонцы явно сыграют не в оптимальном кадровом сочетании.

    Ставка: Ничья за 8.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 5.50

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    Базовый прогноз на матч «Челси» — «Юргорден» со ставкой за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Челси — Юргорден?

    Матч Челси — Юргорден состоится 08 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Челси — Юргорден?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Челси — Юргорден?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 8.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси — Юргорден?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Челси — Юргорден?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

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