Челси — Юргорден: дерзкая ставка за 8.00

8 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Челси» и «Юргорден». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Юргорден», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» весьма преуспевают в Лиге конференций. В первом полуфинальном матче они уверенно переиграли «Юргорден» (4:1).

При этом «Челси» в своем чемпионате находится на 5 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 41 раз в 35 матчах АПЛ.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» одолели немотивированный «Ливерпуль» (3:1).

До того команда нанесла поражение шведам (4:1). Да и встреча с «Эвертоном» принесла непростую викторию (1:0).

Вообще, в 5 последних матчах «Челси» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Аристократы» нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда победила в 4 матчах кряду.

Плюс «Челси» весьма прибавил в плане реализации. В двух своих последних поединках лондонцы наколотили 7 мячей в ворота соперников.

И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. «Аристократы» явно постараются добить соперника.

«Юргорден»

Турнирное положение: Шведы проводят исторический для себя сезон. В полуфинал Лиги конференций команда пробилась сенсационно!

Причем «Юргорден» в своем чемпионате находится на 10 позиции. А вот забили игроки команды всего 3 мяча в 6 матчах.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Дома она не смогла обыграть АИК (1:1).

А вот до того команда была бита «Челси» (1:4). Зато чуть раньше она сумела сломить сопротивление «Эстера» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Юргорден» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шведы на данном этапе смотрятся не столь выгодно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Юргорден» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 4 мяча в 6 поединках шведского чемпионата.

Шведская сказка в Лиге конференций явно подходит к концу. Тем не менее, команда явно намерена напоследок хлопнуть дверью.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Шведы могут воспользоваться некоей расслабленностью со стороны соперника.

Статистика для ставок

Шведы не побеждали в 2 своих последних матчах

«Аристократы» победили в 4 последних поединках

«Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: «Аристократов» может расслабить победа в первом матче, тогда как шведы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.

Шведы весьма надежны в обороне, к тому же лондонцы явно сыграют не в оптимальном кадровом сочетании.

Ставка: Ничья за 8.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 5.50

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