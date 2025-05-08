Челси — Юргорден: дерзкая ставка за 8.00

Челси
Юргорден
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» весьма преуспевают в Лиге конференций. В первом полуфинальном матче они уверенно переиграли «Юргорден» (4:1).
При этом «Челси» в своем чемпионате находится на 5 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 41 раз в 35 матчах АПЛ.
Челси — Юргорден: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» одолели немотивированный «Ливерпуль» (3:1).
До того команда нанесла поражение шведам (4:1). Да и встреча с «Эвертоном» принесла непростую викторию (1:0).
Вообще, в 5 последних матчах «Челси» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Аристократы» нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда победила в 4 матчах кряду.
Плюс «Челси» весьма прибавил в плане реализации. В двух своих последних поединках лондонцы наколотили 7 мячей в ворота соперников.
И уж совсем очевидно, что англичане будут действовать максимально агрессивно в атаке. «Аристократы» явно постараются добить соперника.
«Юргорден»
Турнирное положение: Шведы проводят исторический для себя сезон. В полуфинал Лиги конференций команда пробилась сенсационно!
Причем «Юргорден» в своем чемпионате находится на 10 позиции. А вот забили игроки команды всего 3 мяча в 6 матчах.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда не запишет себе в актив. Дома она не смогла обыграть АИК (1:1).
А вот до того команда была бита «Челси» (1:4). Зато чуть раньше она сумела сломить сопротивление «Эстера» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Юргорден» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шведы на данном этапе смотрятся не столь выгодно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
При этом «Юргорден» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 4 мяча в 6 поединках шведского чемпионата.
Шведская сказка в Лиге конференций явно подходит к концу. Тем не менее, команда явно намерена напоследок хлопнуть дверью.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Шведы могут воспользоваться некоей расслабленностью со стороны соперника.
Статистика для ставок
- Шведы не побеждали в 2 своих последних матчах
- «Аристократы» победили в 4 последних поединках
- «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.
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Прогноз: «Аристократов» может расслабить победа в первом матче, тогда как шведы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.
Шведы весьма надежны в обороне, к тому же лондонцы явно сыграют не в оптимальном кадровом сочетании.
Ставка: Ничья за 8.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 5.50