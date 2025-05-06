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    Серия А. «Интер» сохраняет интригу в битве за титул

    Итоги 35-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Интер» — «Верона»
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    «Интер» — «Верона»
    Итальянская Серия А вышла на финишную прямую: за титул сражаются «Наполи» и «Интер». Соперников разделяют три очка, а играть ещё три тура. Чем запомнился 35 тур в чемпионате Италии, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    «Рома» и «Лацио» поднялись на 5 и 6 места в Серии А, опередив «Болонью», которая потеряла две строчки и опустилась на 7 позицию.

    Календарь и таблица Серии А

    Местами поменялись «Комо» и «Торино», которые расположились на 10 и 11 строчках соответственно.

    Еврокубки

    В Лиге чемпионов сезона 2025/2026 сыграют 4 команды Серии А. В их числе претенденты на титул «Наполи» и «Интер».

    За три тура до окончания сезона на первом месте идет «Наполи». В рамках минувшего тура итальянского перевенства неаполитанский клуб одержал минимальную победу над командой «Лечче» (1:0).

    В составе победителей гол забил Джакомо Распадори, таким образом «адзурри» набрали 77 очков.

    «Наполи»
    globallookpress.com

    На втором месте идет «Интер», у которого 74 пункта, в 35 туре «нерадзурри» добились виктории над «Вероной» (1:0). Единственный и победный гол на 9-й минуте забил Кристьян Асллани, реализовав пенальти.

    В Лигу чемпионов метит «Аталанта», которая идёт на 3 месте с активом 68 пунктов. В гостях «королева провинциалов» переиграла «Монцу» (4:0).

    В четвёрку сильнейших входит «Ювентус», который поделил очки с «Болоньей» (1:1), туринцы в итоге набрали 63 балла.

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    • В зону Лиги Европы входит «Рома», которая расположилась на 5 строчке итальянского чемпионата. Римский клуб набрал 63 очка после победы в матче против «Фиорентины» (1:0). «Лацио» в свою очередь занимает 6 место в Серии А с активом в 63 пункта. Эта позициция может дать право римлянам сыграть в Лиге конференций на следующий еврокубковый сезон. В 35 туре «Лацио» выиграл у «Эмполи» (1:0).

    Зона вылета

    По окончании сезона итальянскую Серию А покинет «Монца», которая заняла итоговое 20 место в чемпионате. Аутсайдер первенства набрал в этом розыгрыше всего 15 очков.

    Продолжают борьбу за выживание «Эмполи» и «Венеция», которые занимают 19 и 18 места соответственно.

    Тур № 36

    Матчи 36 тура чемпионата Италии пройдут с 9 по 12 мая.

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    Откроет программу тура поединок между «Миланом» и «Болоньей», который состоится в пятницу 9 мая. В субботу, 10 мая сойдутся «Лацио» и «Ювентус».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    На воскресенье, 11 мая запланированы игры с участием претендентов на чемпионство: «Интер» отправится играть к «Торино», а «Наполи» примет «Дженоа».

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