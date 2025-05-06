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    Калинин: Летом я возвращаюсь в «Ростов»

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    Защитник Игорь Калинин, выступающий на правах аренды за «Факел», ответил на вопрос о своем будущем. Права на футболиста принадлежат «Ростову».

    Игорь Калинин
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    Игорь Калинин

    «Летом я возвращаюсь в "Ростов", у меня еще год контракта. Но первоочередная задача — помочь "Факелу" остаться в РПЛ. А потом вернусь в "Ростов" — я не слабее ни одного игрока на своей позиции там. После возвращения буду биться за место в составе», — сказал Калинин Sport24.

    В нынешнем сезоне 29-летний Калинин провел 22 матча и сделал одну голевую передачу.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 27 туров «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 16 очков.

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