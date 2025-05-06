Калинин: Летом я возвращаюсь в «Ростов»

Защитник, выступающий на правах аренды за «Факел», ответил на вопрос о своем будущем. Права на футболиста принадлежат «Ростову».

«Летом я возвращаюсь в "Ростов", у меня еще год контракта. Но первоочередная задача — помочь "Факелу" остаться в РПЛ. А потом вернусь в "Ростов" — я не слабее ни одного игрока на своей позиции там. После возвращения буду биться за место в составе», — сказал Калинин Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Калинин провел 22 матча и сделал одну голевую передачу.

Календарь и таблица РПЛ

После 27 туров «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 16 очков.