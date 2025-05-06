«Интер» вырвал победу у «Барселоны» и вышел в финал ЛЧ

одержал победу над(4:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

В составе миланской команды голы записали на свой счет Лаутаро Мартинес на 21-й минуте, Хакан Чалханоглу на 45+1-й минуте с пенальти и Франческо Ачерби на 90+3-й минуте.

«Барселона» ответила голами Эрика Гарсии на 54-й минуте, Дани Ольмо на 60-й минуте и Рафиньи на 88-й минуте.

Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказался «Интер». Победный гол на счету Давиде Фраттези на 99-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Интер — Барселона 4:3 Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (21'), 2:0 Хакан Чалханоглу (пенальти) (45 + 1'), 2:1 Эрик Гарсия (54'), 2:2 Даниэль Ольмо (60'), 2:3 Рафаэл Диас (88'), 3:3 Франческо Ачерби (90 + 3'), 4:3 Давиде Фраттези (99') Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк (Маттео Дармиан, 71'), Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Стефан де Врей, 108'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 55'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Давиде Фраттези, 79'), Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски, 79'), Лаутаро Мартинес (Мехди Тареми, 71'), Маркус Тюрам Барселона: Войцех Щенсны, Жерар Мартин, Иньиго Мартинес (Рональд Араухо, 76'), Пау Кубарси (Пау Виктор, 106'), Эрик Гарсия (Эктор Форт, 98'), Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 83'), Френки де Йонг, Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 90'), Рафаэл Диас, Ламин Ямаль, Педри (Гави, 106') Предупреждения: Хакан Чалханоглу (36'), Иньиго Мартинес (51'), Генрих Мхитарян (69'), Франческо Ачерби (90 + 5'), Hansi Flick (90 + 5'), Пау Виктор (90 + 5'), Карлос Аугусто (91'), Алессандро Бастони (118')

После этого матча «Интер» по сумме 2-х встреч (3:3 и 4:3 ДВ) пробился в финал Лиги чемпионов. «Барселона» завершила свое выступление на турнире.