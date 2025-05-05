Гусев — о победе «Динамо» М: Выиграли за счет дисциплины

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о победе своей команды в матче 27-го тура РПЛ против(3:1).

«В первом тайме, особенно в начале матча, была нервозность в линии обороны. Уже в перерыве ребята успокоились, и мы внесли коррективы. После перерыва вышли и было быстрое удаление — пришлось перестраиваться. Перед игрой сразу обозначили, что мы должны играть не только в атаку, но нужно иметь и обороняться. Нужно было сыграть в низком и среднем блоках. Так и получилось. Уже в первом матче такая проверка. Спасибо всем ребятам, что терпели и боролись.

Мы работали над командными взаимодействиями в обороне и над индивидуальной оборонительной тактикой, понимая, где у нас есть проблемы. Всё, что было хорошее, старались оставить. Для меня первоочерёдная вещь — игровая дисциплина. Я просил об этом ребят и на теории всё показывали и объясняли, что мы должны играть более солиднее. Сегодня выиграли за счёт дисциплины и за то, что все ребята работали друг за друга и за того парня, которого удалили», — передает слова Гусева Чемпионат.

После этого матча «Динамо» М занимает 5-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе.