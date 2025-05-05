«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция

Московское «Динамо» сыграет свой первый матч после увольнения Марцела Лички в Самаре, где «бело-голубым» будет противостоять набравшие ход «Крылья Советов». Смогут ли столичные «динамовцы» прервать пятиматчевую беспроигрышную серию самарского клуба в рамках заключительной встречи 27-го тура РПЛ, вы можете узнать в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Динамо 0:1 Гол: 0:1 Муми Нгамал (2') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Доминик Ороз, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Сергей Бабкин, Иван Олейников, Антон Зиньковский, Иван Сергеев Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Данил Глебов, Битело, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев Предупреждение: Доминик Ороз (18')

Ход матча

27' Фол! А вот контратака «Динамо» завершается фолом на Скопинцеве, но тут вопрос — упал левый защитник «Динамо» до штрафной или в штрафной. Ждем решения арбитров!

26' Борьба на левом фланге защиты «Динамо» — и вновь угловой в пользу хозяев, который закончился контратакой.

24' И вновь угловой возле ворот Лунева, и во второй раз заканчивается стандарт хозяев ударом Николая Рассказова в никуда.

23' Удар! Бителло сам исполнил штрафной, но мяч улетел чуть выше ворот.

22' Гленн Бейл получает «горчичник» за фол на Бителло неподалеку от штрафной площади Песьякова.

20' Хорошая атака у «Крыльев» закончилась заблокированным ударом.

17' Карраскаль отлично в подкате цепляется за мяч, но тут же получает по ногам от Ороза. Хорват получает первую желтую карточку в матче.

16' Хороший навес с углового от Печенина, но удар головой не получился у игрока хозяев. Будет удар от ворот.

15' Зарабатывают штрафной хозяева, Печенин подает и зарабатывает угловой.

14' Разыграли стандарт «Крылья», но удар у Рассказова совсем не удался. Мимо ворот.

13' Зарабатывают угловой самарцы, но заканчивается все новым угловым.

12' Неплохой навес со своей половины поля защитника «Крыльев» через спины игроков «Динамо» на Зиньковского, но Лунев первый на мяче.

8' И тут же момент! «Динамо» выбегает в контратаку, Гладышев врывается в штрафную и бьет в дальний угол ворот Песьякова, но вратарь самарцев на месте!

7' Сразу же после пропущенного гола, «Крылья» взяли мяч под свой контроль, но пока атаки хозяев ничем не заканчиваются.

4' Судьи смотрели столько же момент с голом «Динамо», сколько команды сыграли до этого, но матч возобновлен — гол засчитан.

2' ГОЛ! 0:1! Нгамале замыкает прострел Гладышева с правого края вратарской площади. Уверенно справился футболист «Динамо» с Печениным и спокойно проходит до ворот и тут же отдает камерунцу мяч на пустые ворота!

1' Матч начался! Игроки «Динамо» начинают с центра поля!

До матча

18:32 Сергей Корниленко и Иван Таранов выходят на поле вместе с ветераном труда Юрием Борисовичем Колосовым для символического удара по мячу.

18:30 «Крылья Советов» выходит на матч в ретро-форме — белые футболки с двумя голубыми горизонтальными полосами на груди.

18:25 Матч в Самаре обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска

18:22 «Динамо» также сделал только два изменения по сравнению со встречей против «Спартака» в Кубке России — Скопинцев и Нгамале начнут встречу с первых минут вместо Бальбуэны и дисквалифицированного Фомина.

18:18 В составе «Крыльев Советов» два изменения — вернулся в состав Гленн Бейла после дисквалификации из-за перебора желтых карточек, Илья Гапонов также начнет встречу с первых минут. В составе самарцев мы не увидим капитана команды Александра Солдатенкова, пропускающего сегодняшнюю встречу по болезни. Также вне заявки остался Владислав Шитов

Стартовые составы

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамале.

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина выдает впечатляющую серию из пяти встреч без поражений, чередуя между собой победы и ничьи. Самарцы в предыдущем туре обыграли дома «Оренбург» со счетом 2:0. В последний раз «Крылья» проигрывали 14 марта, когда были разгромлены махачкалинским «Динамо» в столице Дагестана (0:4).

«Крылья Советов» в случае победы приблизится к тому, чтобы остаться в РПЛ на следующий сезон и продолжит заочную борьбу с тольяттинским «Акроном» за 9-е место по итогам сезона. Пока что самарский клуб занимает 10-е место в таблице с 30 очками в активе при следующих показателях: 8 побед, 6 ничьих и 12 поражений. Разница мячей отрицательная: 32 забитых, 40 пропущенных.

«Динамо» Москва

«Бело-голубые» после вылета в Кубке России окончательно лишились шансов на завоевание трофея в текущей кампании. После поражения от «Спартака» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов, своей должности лишился Марцел Личка и на игру в Самаре команду выведет Ролан Гусев.

«Динамо» в прошлом туре РПЛ сыграло вничью дома против «Зенита» (1:1), что не улучшило положение столичной команды в турнирной таблице, где команда занимает 5-е место с 47 очками после 13 побед, 8 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 54:30.

Личные встречи

Матч команд в первом круге закончился минимальной победой «Динамо» — 1:0. Также коллективы играли друг против друга на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Тогда «бело-голубые» одержали две разгромные победы — 5:1 дома и 6:3 в гостях.

«Динамо» на протяжении семи встреч подряд не проигрывает «Крыльям» — 5 побед и 2 ничьи во всех турнирах.