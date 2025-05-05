ОконченКрылья Советов — Динамо 1:3Онлайн
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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
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    Дубль Гладышева помог «Динамо» обыграть «Крыльев Советов»

    «Крылья Советов» — «Динамо» М: счет матча 1:3, обзор голов

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    Московское «Динамо» в гостях обыграло «Крыльев Советов» (3:1) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «бело-голубых» дублем отметился Ярослав Гладышев, отличившись на 55-й и 82-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Муми Нгамалё на 2-й минуте.

    На 31-й минуте защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев забил гол в свои ворота.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Динамо 1:3
    Голы: 0:1 Муми Нгамал (2'), 1:1 Дмитрий Скопинцев (31'), 1:2 Ярослав Гладышев (55'), 1:3 Ярослав Гладышев (82') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл (Амар Рахманович, 86'), Доминик Ороз, Кирилл Печенин (Galdames T., 71'), Фернандо Костанца, Николай Рассказов, Илья Гапонов (Ульви Бабаев, '), Сергей Бабкин (Дмитрий Цыпченко, 71'), Иван Олейников (Роман Евгеньев, '), Антон Зиньковский, Иван Сергеев Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев (Диего Лаксальт, 46'), Луис Чавес (Александр Кутицкий, 62'), Данил Глебов, Битело, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев (Даниэль Мишкич, 90') Предупреждение: Доминик Ороз (17')

    После этого матча «бело-голубые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 10-й позиции (30).

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