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    Газзаев: Ничего неожиданного в отставке Лички нет

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    Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал увольнение Марцела Личка с поста главного тренера «Динамо». Специалист поддержал руководство московского клуба.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Жизнь профессионального тренера такая: нет результата — увольняют, есть результат — продолжает работать. Мне кажется, ничего неожиданного в отставке Лички нет. Человек не готов давать результат.

    Я поддерживаю руководство "Динамо". Потому что условия созданы идеальные, а результата не было. "Динамо" — клуб с историей и амбициями. Им нужны трофеи», — сказал Газзаев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» сообщило об увольнении Лички 1 мая. Московский клуб идет 5-м в таблице РПЛ после 26 встреч, набрав 47 очков.

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