Газзаев: Ничего неожиданного в отставке Лички нет

Экс-наставник ЦСКАпрокомментировал увольнениес поста главного тренера «Динамо». Специалист поддержал руководство московского клуба.

«Жизнь профессионального тренера такая: нет результата — увольняют, есть результат — продолжает работать. Мне кажется, ничего неожиданного в отставке Лички нет. Человек не готов давать результат.

Я поддерживаю руководство "Динамо". Потому что условия созданы идеальные, а результата не было. "Динамо" — клуб с историей и амбициями. Им нужны трофеи», — сказал Газзаев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» сообщило об увольнении Лички 1 мая. Московский клуб идет 5-м в таблице РПЛ после 26 встреч, набрав 47 очков.