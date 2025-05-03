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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
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    «Лидс» стал победителем Чемпионшипа

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Лидс Плимут Аргайл Шеффилд Юнайтед Сандерленд Ковентри Бристоль Сити Лутон Таун Кардифф Сити
    «Лидс Юнайтед» в гостевом матче 46-го тура Чемпионшипа одержал волевую победу над «Плимутом» — 2:1.

    Даниэль Фарке
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    Даниэль Фарке

    «Плимут» открыл счет в матче на 18-й минуте встречи благодаря автоголу Сэма Байрэма. Во второй половине встречи «павлины» забили дважды — отличились Вильфред Ньонто и Манор Соломон на 53-й и 90+1-й минутах встречи.

    Футбол. Англия. Чемпионшип
    Плимут Аргайл — Лидс 1:2
    Голы: 1:0 Сэм Байрэм (автогол) (18'), 1:1 Вильфред Ньонто (53'), 1:2 Манор Соломон (90 + 1') Плимут Аргайл: Конор Азар, Максим Таловеров, Корнель Сюч (Никола Катич, 79'), Бали Мамба, Виктор Паульссон, Джо Эдвардс (Мэттью Соринола, 79'), Адам Рэнделл, Райан Харди, Мустафа Бунду (Майкл Байду, 81'), Мухамед Тиджани (Коллум Райт, 67'), Caleb Roberts (Малачи Боатенг, 67') Лидс: Карл Дарлоу, Сэм Байрэм (Максимилиан Вебер, 69'), Джо Родон, Джейден Богл (Матео Джозеф, 90'), Бренден Ааронсон (Ларджи Рамазани, 79'), Илия Груев, Этан Ампаду, Жоэль Пироэ, Манор Соломон, Вильфред Ньонто, Ао Танака (Патрик Бэмфорд, 79') Предупреждения: Мухамед Тиджани (44'), Виктор Паульссон (84'), Жоэль Пироэ (85'), Манор Соломон (90 + 2')

    По итогам сезона, подопечные Даниэля Фарке набрали 100 очков и заняли первое место в Чемпионшипе. Второе место занял «Бернли» — у бывших подопечных Венсана Компани те же 100 очков за 46 встреч, но по дополнительным показателям именно «Лидс» оказался на вершине.

    Бывший тренер «Краснодара» вернул «павлинов» в АПЛ спустя 2 года после их вылета из высшего дивизиона в 2023-м году.

    В плей-офф за выход в АПЛ сыграют «Шеффилд Юнайтед», «Сандерленд», «Ковентри Сити» и «Бристоль Сити».

    В Лигу 1 (третий дивизион по силе) вылетают игравший в прошлом сезоне АПЛ «Лутон Таун», «Плимут» и «Кардифф».

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