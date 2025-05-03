Президент «Велеса» — о завершении карьеры Кутепова: Мы не говорили с ним об этом

Президент футбольного клубапрокомментировал слухи о возможном завершении карьеры 31-летнего защитникапосле его ухода из команды.

Мы не обсуждали дальнейшие планы Ильи, об этом лучше спросить у него. Нам Кутепов не сообщал о желании завершить карьеру после этого сезона, — приводит слова Шиленков Чемпионат.

Ранее в телеграм-канале «Убойная сила» появилась информация о том, что Кутепов якобы решил повесить бутсы на гвоздь из-за усталости от игрового ритма и желания сосредоточиться на личном бизнесе.

29 апреля «Велес» объявил о расторжении контракта с Кутеповым по соглашению сторон. За время выступлений в московском клубе с сентября 2023 года защитник провёл 43 матча и забил три гола.