ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Рубин»27-й тур РПЛ. Игнатьев уверен в победе «Краснодара», Моссаковский ждет непредсказуемый матч в Грозном
    Все новости спорта

    Президент «Велеса» — о завершении карьеры Кутепова: Мы не говорили с ним об этом

    Футбол Футбол России Велес
    Президент футбольного клуба «Велес» Евгений Шиленков прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры 31-летнего защитника Ильи Кутепова после его ухода из команды.

    Илья Кутепов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Кутепов

    Мы не обсуждали дальнейшие планы Ильи, об этом лучше спросить у него. Нам Кутепов не сообщал о желании завершить карьеру после этого сезона, — приводит слова Шиленков Чемпионат.

    Ранее в телеграм-канале «Убойная сила» появилась информация о том, что Кутепов якобы решил повесить бутсы на гвоздь из-за усталости от игрового ритма и желания сосредоточиться на личном бизнесе.

    29 апреля «Велес» объявил о расторжении контракта с Кутеповым по соглашению сторон. За время выступлений в московском клубе с сентября 2023 года защитник провёл 43 матча и забил три гола.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» сделает серьезный шаг к чемпионству
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Бавария» обеспечит себе чемпионство в матче против «Лейпцига»
  • «Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Мадридский клуб завоюет три очка?
  • «Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры