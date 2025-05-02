2 мая стартует 35-й тур итальянской Серии А. Программу откроет матча. Начало в 21:45 мск.

«Венеция» попытается взять реванш за поражение в первом круге со счетом 0:1. Ей эта победа нужна позарез, поскольку в таком случае гости могут покинуть зону вылета. Сейчас от спасения их отделяют 3 пункта.

При этом «быки» на своем поле уже давно не проигрывали, а «Венеция» забыла вкус выездных побед. У нее 4 ничьи подряд.

Прогнозы и ставки

Для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.00. Фаворитом у букмекеров является «Торино» — 2.54 против 3.05.

Искусственный интеллект предсказывает счет 2:1 в пользу «быков».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Серии А «Торино» — «Венеция» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.