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    «Торино» — «Венеция»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Венеция Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    2 мая стартует 35-й тур итальянской Серии А. Программу откроет матча «Торино» и «Венеции». Начало в 21:45 мск.

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    «Венеция» попытается взять реванш за поражение в первом круге со счетом 0:1. Ей эта победа нужна позарез, поскольку в таком случае гости могут покинуть зону вылета. Сейчас от спасения их отделяют 3 пункта.

    При этом «быки» на своем поле уже давно не проигрывали, а «Венеция» забыла вкус выездных побед. У нее 4 ничьи подряд.

    Прогнозы и ставки

    Для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.

    • Фаворитом у букмекеров является «Торино» — 2.54 против 3.05.

    • Искусственный интеллект предсказывает счет 2:1 в пользу «быков».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Серии А «Торино» — «Венеция» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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