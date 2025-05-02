«Венеция» попытается взять реванш за поражение в первом круге со счетом 0:1. Ей эта победа нужна позарез, поскольку в таком случае гости могут покинуть зону вылета. Сейчас от спасения их отделяют 3 пункта.
При этом «быки» на своем поле уже давно не проигрывали, а «Венеция» забыла вкус выездных побед. У нее 4 ничьи подряд.
Прогнозы и ставки
Для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.
- Фаворитом у букмекеров является «Торино» — 2.54 против 3.05.
- Искусственный интеллект предсказывает счет 2:1 в пользу «быков».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Серии А «Торино» — «Венеция» смотрите на LiveCup.Run.
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