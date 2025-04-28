Пятибратов: «Краснодар» заберет чемпионство, «Зенит» теряет очки на ровном месте

Бывший главный тренер воронежскоговысказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, победит "Краснодар". Команда созрела, клуб‑то точно. Есть опыт прошлого года, есть отрыв по очкам. Игра и характер, который демонстрируют футболисты, — всё наталкивает на мысль, что этот год они заберут. Тут ещё "Зенит" нестабильный, теряет очки на ровном месте. "Спартак" теряет очки. Это будет преимуществом "Краснодара". Но календарь у них сложный», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар» — 58 очков. «Зенит» идет вторым — 54 очка.