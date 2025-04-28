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    Онопко рассказал, что хочет в будущем поработать главным тренером

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    Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился своими амбициями поработать в должности главного тренера.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Амбиции есть всегда, но пока я не хочу. Когда я работал в ЦСКА, тоже об этом спрашивали. Меня пока более чем всё устраивает. Понятно, что мы не вечны на своих местах, в "Ростове" или сборной не буду работать всю жизнь. Хотелось бы чем больше, тем лучше, но всегда увольняют, приходят новые люди. Конечно, будет момент, когда я останусь без работы, тогда я конечно рассмотрю», — сказал Онопко в эфире «Матч ТВ».

    55-летний Онопко никогда не работал в качестве главного тренера. Специалист с 2009 по 2020 год работал в тренерском штабе ЦСКА, с 2021-го года присоединился к тренерскому штабу Валерия Карпина в сборной России, а годом позже оказался в «Ростове».

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