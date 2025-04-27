«Торпедо» обыграло «Аланию»

Олег Кононов Фото: globallookpress.com
У гостей отличились Александр Юшин (дубль), Марио Чурич и Ейсон Гузман.
В составе «Алании» голы забили Сармат Огоев и Тарас Гаглоев.
Футбол. Россия. Первая лига
Алания — Торпедо 2:4
Голы: 0:1 Александр Юшин (36'), 0:2 Марио Чурич (пенальти) (50'), 0:3 Александр Юшин (53'), 0:4 Guzman Y. (69'), 1:4 Ogoev S. (82'), 2:4 Тарас Гаглоев (89') Алания: Георгий Натабашвили, Макар Чирков, Аллон Бутаев, Руслан Дауров (Тарас Гаглоев, 61'), Kazantsev D. (Сослан Качмазов, 61'), Артем Исик, Алан Хугаев, Виктор Нафиков, Давид Кокоев (Kozyrev A., 46'), Zakirov A. M., Chertkoev D. (Gogniev R., 61') Торпедо: Михаил Волков, Руслан Байтуков, Егор Данилкин, Глеб Шевченко, Александр Иваньков, Марио Чурич (Равиль Нетфуллин, 69'), Хетаг Хосонов (Андрей Костин, 73'), Guzman Y. (Игорь Горбунов, 79'), Alykulov G. (Владислав Галкин, 69'), Ираклий Манелов (Максим Максимов, 69'), Александр Юшин Предупреждение: (44')
«Торпедо» набрало 55 очков. Клуб идет вторым в таблице Первой лиги.
«Алания» с 23 баллами — на 16-й позиции.