«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
7' После длинного заброса Салах протащил мяч по левому флангу и прострелил в штрафную, но никто из партнеров не успел на мяч.
5' Навес с левого фланга дошел до Джонсона на линии вратарской, но форвард Тоттенхэма оказался в офсайде.
3' После быстрого розыгрыша штрафного Салах, сместившись с фланга, попытался пробить по воротам, но мяч пролетел мимо цели.
1' Матч стартовал! Ливерпуль разыграл мяч с центра поля.
До матча
18:28 Главный арбитр матча — Томас Брэмэлл.
18:25 «Тоттенхэм» готовится к важному матчу в Лиге Европы против «Будё-Глимт» в четверг. Вряд ли сегодня команда Постекоглу будет бороться за победу до последнего, чтобы не перегрузить себя перед еврокубковыми баталиями.
18:20 Арне Слоту жаловаться не на что. Лазарет практически пуст, за исключением Джо Гомеса, который и так не был основным защитником «Ливерпуля» в текущем сезоне. Вся основная обойма готова выйти на «Энфилд» с первых минут, чтобы отпраздновать возможное чемпионство при своих болельщиках.
Стартовые составы
«Ливерпуль»: Алиссон,Александер-Арнольд, Конате,Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослаи, Гакпо, Диас.
«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Дансо, Дэвис, Удоджи, Бергвалль, Грэй, Мэддисон, Джонсон, Соланке, Тель.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» находится в шаге от чемпионства: в матче против «Тоттенхэма» мерсисайдцам достаточно не проиграть, чтобы досрочно оформить титул в Премьер-лиге и окончательно лишить «Арсенал» шансов на первое место.
После 33-х туров «красные» набрали 79 очков, одержав 24 победы, сыграв 7 раз вничью и потерпев всего 2 поражения. Разница мячей впечатляет — 75 забитых против 31 пропущенного.
В последних турах «Ливерпулю» даются победы с большим трудом: в прошлой игре команда Арне Слота лишь на 76-й минуте вырвала три очка у «Лестера» благодаря голу Александра-Арнольда (1:0), а до этого с трудом обыграла «Вест Хэм» — 2:1, решающий мяч тогда в концовке встречи забил Ван Дейк.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» сосредоточил внимание на Лиге Европы, так как результаты в чемпионате Англии оставляют желать лучшего: команда занимает лишь 16-е место, набрав 37 очков после 33 туров. Лондонцы на грани установления антирекорда — такого низкого положения в АПЛ «шпоры» еще не занимали.
В последних играх «Тоттенхэм» не может найти стабильность — поражения от «Челси» (0:1), «Вулверхэмптона» (2:4) и домашний проигрыш «Ноттингем Форест» (1:2) в крайнем туре усугубляют ситуацию. Единственная победа за последние четыре матча — над уже вылетевшим «Саутгемптоном» (3:1).
Личные встречи
Матч первого круга в Лондоне завершился голевой перестрелкой, из которой победителем вышел «Ливерпуль» — 6:3. После этого команды еще дважды встречались в полуфинале Кубка английской лиги — по сумме двух матчей дальше прошли «красные» (0:1 в гостях и 4:0 дома).
В последних 10-ти встречах на счету «Ливерпуля» 6 побед, «Тоттенхэм» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.