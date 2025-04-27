«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция

«Ливерпуль» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Луис Диас, Коди Матес Гакпо Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Бен Дэвис, Кевин Дансо, Джед Спенс, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон, Арчи Грей, Лукас Бергвалль, Матис Тель, Доминик Соланке

Ход матча

7' После длинного заброса Салах протащил мяч по левому флангу и прострелил в штрафную, но никто из партнеров не успел на мяч.

5' Навес с левого фланга дошел до Джонсона на линии вратарской, но форвард Тоттенхэма оказался в офсайде.

3' После быстрого розыгрыша штрафного Салах, сместившись с фланга, попытался пробить по воротам, но мяч пролетел мимо цели.

1' Матч стартовал! Ливерпуль разыграл мяч с центра поля.

До матча

18:28 Главный арбитр матча — Томас Брэмэлл.

18:25 «Тоттенхэм» готовится к важному матчу в Лиге Европы против «Будё-Глимт» в четверг. Вряд ли сегодня команда Постекоглу будет бороться за победу до последнего, чтобы не перегрузить себя перед еврокубковыми баталиями.

18:20 Арне Слоту жаловаться не на что. Лазарет практически пуст, за исключением Джо Гомеса, который и так не был основным защитником «Ливерпуля» в текущем сезоне. Вся основная обойма готова выйти на «Энфилд» с первых минут, чтобы отпраздновать возможное чемпионство при своих болельщиках.

Стартовые составы

«Ливерпуль»: Алиссон,Александер-Арнольд, Конате,Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослаи, Гакпо, Диас.

«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Дансо, Дэвис, Удоджи, Бергвалль, Грэй, Мэддисон, Джонсон, Соланке, Тель.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится в шаге от чемпионства: в матче против «Тоттенхэма» мерсисайдцам достаточно не проиграть, чтобы досрочно оформить титул в Премьер-лиге и окончательно лишить «Арсенал» шансов на первое место.

После 33-х туров «красные» набрали 79 очков, одержав 24 победы, сыграв 7 раз вничью и потерпев всего 2 поражения. Разница мячей впечатляет — 75 забитых против 31 пропущенного.

В последних турах «Ливерпулю» даются победы с большим трудом: в прошлой игре команда Арне Слота лишь на 76-й минуте вырвала три очка у «Лестера» благодаря голу Александра-Арнольда (1:0), а до этого с трудом обыграла «Вест Хэм» — 2:1, решающий мяч тогда в концовке встречи забил Ван Дейк.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» сосредоточил внимание на Лиге Европы, так как результаты в чемпионате Англии оставляют желать лучшего: команда занимает лишь 16-е место, набрав 37 очков после 33 туров. Лондонцы на грани установления антирекорда — такого низкого положения в АПЛ «шпоры» еще не занимали.

В последних играх «Тоттенхэм» не может найти стабильность — поражения от «Челси» (0:1), «Вулверхэмптона» (2:4) и домашний проигрыш «Ноттингем Форест» (1:2) в крайнем туре усугубляют ситуацию. Единственная победа за последние четыре матча — над уже вылетевшим «Саутгемптоном» (3:1).

Личные встречи

Матч первого круга в Лондоне завершился голевой перестрелкой, из которой победителем вышел «Ливерпуль» — 6:3. После этого команды еще дважды встречались в полуфинале Кубка английской лиги — по сумме двух матчей дальше прошли «красные» (0:1 в гостях и 4:0 дома).

В последних 10-ти встречах на счету «Ливерпуля» 6 побед, «Тоттенхэм» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.