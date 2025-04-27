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    «Барселона» обыграла «Реал» и завоевала Кубок Испании

    «Барселона» — «Реал»: счет матча 3:2 д.в., обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    «Барселона» стала победителем Кубка Испании, победив в финальном матче мадридский «Реал» — 3:2 д.в.

    «Барселона» — «Реал»
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    «Барселона» — «Реал»

    Счет в матче был открыт каталонцами на 28-й минуте. Ямаль правым краем вошёл в мадридскую штрафную, выдержал паузу, заметил включение Педри и выкатил мяч на радиус, откуда прошёл удар в касание в верхний угол ворот.

    «Сливочные» отыгрались уже после перерыва. На 70-й минуте Мбаппе готов был ворваться в штрафную «Барселоны», но де Йонг сбил соперника на радиусе. Сам Киллиан и взялся исполнять опасный стандарт, сильно пробив во вратарский угол — мяч рикошетом от штанги оказался в сетке.

    Спустя семь минут мадридцы повели. Два угловых подряд разыграл «Реал», но именно вторая подача Арды Гюлера в штрафную нашла голову Орльена Чуамени, и тот отправил мяч в ворота.

    На 84-й минуте счет вновь сравнялся. Ямаль со своей половины выполнил классную подачу к штрафной «Реала», где Ферран Торрес опередил Рюдигера и выскочившего из ворот Куртуа, после чего закатил мяч в сетку.

    В компенсированное время Рафинья забежал в штрафную «Реала», Асенсио пошёл в отбор и сбил бразильца. Арбитр сначала указал на «точку», но после просмотра видеоповтора отменил пенальти и наградил игрока «Барсы» желтой карточкой за симуляцию.

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    Основное время матча завершилось вничью 2:2 и команды перешли к экстра-таймам.

    На 116-й минуте Модрич ошибся в поперечной передаче на своей половине, Кунде опередил Браима Диаса, перехватил мяч, продвинулся к штрафной и низом пробил под штангу.

    В компенсированное время страсти накалились — Мбаппе владел мячом, но отмахнулся от преследующего Эрика Гарсии. Заменённый Рюдигер слишком бурно на это отреагировал, за что получил красную карточку.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Барселона — Реал Мадрид 3:2
    Голы: 1:0 Педри (28'), 1:1 Килиан Мбаппе (70'), 1:2 Орельен Чуаэми (77'), 2:2 Ферран Торрес (84'), 3:2 Жюль Кунде (116') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Рональд Араухо, 85'), Френки де Йонг (Гави, 85'), Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 65'), Педри (Эрик Гарсия, 98'), Ламин Ямал, Рафаэл Диас, Ферран Торрес (Пау Виктор, 115') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди (Фран Гарсия, 11'), Антонио Рюдигер (Эндрик, 111'), Рауль Асенсио, Даниель Себальос (Арда Гюлер, 55'), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 89'), Родриго (Килиан Мбаппе, 46'), Лукас Васкес (Лука Модрич, 55') Предупреждения: Carlo Ancelotti (25'), Орельен Чуаэми (31'), Жерар Мартин (37'), Френки де Йонг (68'), Лука Модрич (90 + 1'), Фермин Лопес (90 + 4'), Рафаэл Диас (90 + 10'), Джуд Беллингхэм (107') Удаление: Антонио Рюдигер (120 + 3')

    «Барселона» стала обладателем Кубка Испании — 2024/2025. Для каталонцев эта победа стала в 32-й истории данного соревнования.

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