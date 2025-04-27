«Барселона» обыграла «Реал» и завоевала Кубок Испании

Счет в матче был открыт каталонцами на 28-й минуте. Ямаль правым краем вошёл в мадридскую штрафную, выдержал паузу, заметил включение Педри и выкатил мяч на радиус, откуда прошёл удар в касание в верхний угол ворот.
«Сливочные» отыгрались уже после перерыва. На 70-й минуте Мбаппе готов был ворваться в штрафную «Барселоны», но де Йонг сбил соперника на радиусе. Сам Киллиан и взялся исполнять опасный стандарт, сильно пробив во вратарский угол — мяч рикошетом от штанги оказался в сетке.
Спустя семь минут мадридцы повели. Два угловых подряд разыграл «Реал», но именно вторая подача Арды Гюлера в штрафную нашла голову Орльена Чуамени, и тот отправил мяч в ворота.
На 84-й минуте счет вновь сравнялся. Ямаль со своей половины выполнил классную подачу к штрафной «Реала», где Ферран Торрес опередил Рюдигера и выскочившего из ворот Куртуа, после чего закатил мяч в сетку.
В компенсированное время Рафинья забежал в штрафную «Реала», Асенсио пошёл в отбор и сбил бразильца. Арбитр сначала указал на «точку», но после просмотра видеоповтора отменил пенальти и наградил игрока «Барсы» желтой карточкой за симуляцию.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Основное время матча завершилось вничью 2:2 и команды перешли к экстра-таймам.
На 116-й минуте Модрич ошибся в поперечной передаче на своей половине, Кунде опередил Браима Диаса, перехватил мяч, продвинулся к штрафной и низом пробил под штангу.
В компенсированное время страсти накалились — Мбаппе владел мячом, но отмахнулся от преследующего Эрика Гарсии. Заменённый Рюдигер слишком бурно на это отреагировал, за что получил красную карточку.
«Барселона» стала обладателем Кубка Испании — 2024/2025. Для каталонцев эта победа стала в 32-й истории данного соревнования.