«Ростов» и «Локомотив» разошлись миром

В матче 26-го тура чемпионата Россиисыграли вничью 1:1.

В составе хозяев поля отметился Кирилл Щетинин, а сравнять счет точным ударом с пенальти смог Алексей Батраков.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Локомотив 1:1 Голы: 1:0 Кирилл Щетинин (25'), 1:1 Алексей Батраков (пенальти) (75') Ростов: Даниил Одоевский, Максим Осипенко, Илья Вахания, Герман Игнатов, Хорен Робертович Байрамян (Андрей Лангович, 80'), Кирилл Щетинин, Даниил Шанталий, Константин Кучаев (Алексей Миронов, 83'), Алексей Сутормин (Антон Шамонин, 79'), Роналдо, Николай Комличенко Локомотив: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Егор Погостнов, Илья Самошников (Наир Тикнизян, 46'), Дмитрий Баринов, Данила Годяев (Артём Карпукас, 46'), Алексей Батраков (Максим Ненахов, 88'), Сергей Пиняев (Владислав Сарвели, 46'), Вадим Раков, Дмитрий Воробьёв (Тимур Сулейманов, 63') Предупреждения: Даниил Шанталий (60'), Роналдо (79')

Календарь и таблица РПЛ

У «Локомотива» теперь 45 очков и шестое место. У «Ростова» 37 баллов и седьмая строчка.