Кейн — о пропуске матча с «Лейпцигом»: Буду праздновать сильнее остальных

Харри Кейн Фото: globallookpress.com
В поединке с «Майнцем» (3:0) нападающий получил пятую желтую карточку в сезоне за затяжку времени, из-за чего пропустит следующий тур, в котором мюнхенцы могут досрочно оформить чемпионство.
«Это в моем духе — пропустить матч с Лейпцигом. Но ничего страшного, я буду праздновать сильнее всех остальных», — приводит слова форварда журналист Фло Шимак.
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Для 31-летнего англичанина этот титул может стать первым в профессиональной карьере.