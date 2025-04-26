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    Жан-Филип Матета«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн
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    Кейн — о пропуске матча с «Лейпцигом»: Буду праздновать сильнее остальных

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    Нападающий Харри Кейн прокомментировал свое вынужденное отсутствие в, возможно, чемпионском матче «Баварии» против «Лейпцига».

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    В поединке с «Майнцем» (3:0) нападающий получил пятую желтую карточку в сезоне за затяжку времени, из-за чего пропустит следующий тур, в котором мюнхенцы могут досрочно оформить чемпионство.

    «Это в моем духе — пропустить матч с Лейпцигом. Но ничего страшного, я буду праздновать сильнее всех остальных», — приводит слова форварда журналист Фло Шимак.

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    Для 31-летнего англичанина этот титул может стать первым в профессиональной карьере.

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