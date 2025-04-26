сыграют в рамках полуфинала Кубка Англии, который запланирован на 26 апреля 19:15 мск. Встреча команд состоится в Лондоне на «Уэмбли».

«Орлы» в прошлом ранде очень уверенно прошли «Фулхэм», разгромив его 3:0. К матчу с «Виллой» номинальные хозяева не выигрывают уже 4 поединка. Правда, ничью 2:2 с «Арсеналом» можно считать хорошим результатом.

Команда Уная Эмери проводит прекрасный сезон. Выход в финал Кубка Англии стал бы наградой, которую бирмингемцы заслужили. Тем более что в АПЛ они ведут борьбу за еврокубки и еще ничего не ясно.

Посмотрим, смогут ли «львы» наконец-таки обыграть «орлов». В нынешнем сезоне они добились только ничьи (2:2) и потерпели крупное поражение 1:4.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Аналитики LiveSport.Ru считают «Астон Виллу» более предпочтительным выбором. В своем прогнозе они предложили ставку за 2.20.

считают «Астон Виллу» более предпочтительным выбором. В своем прогнозе они предложили ставку за 2.20. Букмекеры также считают «Виллу» фаворитом: 3.25 и 2.24 на победу в матче, 2.20 и 1.66 на проход в финал.

ИИ предсказывает результативную ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

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