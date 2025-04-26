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    «Бавария» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 31-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Майнц»

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    «Бавария» на своем поле примет «Майнц» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Бавария»

    Титул Бундеслиги уже близко — «Баварии» достаточно обыграть «Майнц» и рассчитывать, что «Байер» потеряет очки с «Аугсбургом» в параллельном матче.

    За четыре тура до финиша мюнхенцы опережают команду из Леверкузена на 8 баллов. Подопечные Венсана Компани набрали 72 очка, одержав 22 победы, 6 раз сыграв вничью и дважды уступив. Разница мячей — 87:29.

    Два разных по настроению матча провела «Бавария» на прошлой неделе. В Лиге чемпионов мюнхенцы завершили выступление, сыграв вничью 2:2 с «Интером», а в чемпионате Германии уверенно разобрались с «Хайденхаймом» — 4:0.

    «Майнц»

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    «Майнц» идет шестым в таблице и сохраняет шансы на попадание в еврокубки. Более того, при удачном стечении обстоятельств команда может побороться и за место в Лиге чемпионов.

    На данный момент «Майнц» имеет в своем активе 47 очков. Подопечные Бо Хенриксена одержали 13 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, забив 48 голов и пропустив 36 мячей в свои ворота.

    Больше месяца «Майнц» не знает побед в Бундеслиге — в пяти последних матчах команда трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Особенно обидным стал последний тур: в домашней встрече с «Вольфсбургом» хозяева вели 2:1, но пропустили в концовке и довольствовались лишь ничьей — 2:2.

    Личные встречи

    В матче первого круга победу отпраздновал «Майнц» — 2:1 на своем поле.

    В последних 10-ти встречах «Бавария» выиграла 6 раз, соперник оказался сильнее в 4-х случаях.

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