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    Ла Лига. Фавориты одержали победы в своих матчах

    Итоги 33-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» — «Мальорка»
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    «Барселона» — «Мальорка»
    До окончания сезона в испанской Примере командам осталось сыграть 5 туров. На титул претендуют «Барселона» и «Реал». «Сине-гранатовые» опережают «сливочных» на 4 очка.

    Изменения в турнирной таблице

    В зону Лиги чемпионов на 5 место поднялся «Бетис», который смог обойти в турнирной таблице «Вильярреал», «желтая субмарина» в свою очередь опустилась на 6 позицию. Вверх по турнирной таблице поднялись «Сельта» — с 8 на 7, «Осасуна» — с 11 на 8.

    По несколько позиций потеряли следующие клубы Примеры: «Мальорка» опустилась с 7 на 9 место, «Реал Сосьедад» — с 9 на 10, «Райо Вальекано» — с 10 на 11.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Зону вылета покинул «Алавес», поднявшись на 17 строчку, команда опередила в турнирной таблице «Лас-Пальмас».

    Чемпионская гонка

    В битве за титул чемпиона Испании уверенно лидирует «Барселона», которая за 5 туров до окончания сезона набрала 76 очков.

    В рамках минувшего игрового дня каталонский клуб с минимальным счётом переиграл «Мальорку» (1:0). Единственный гол на 46-й минуте встречи забил Дани Ольмо.

    На финише сезона «Барса» сыграет дома против «Реала», «Вильярреала», в гостях против «Вальядолида», «Эспаньола», «Атлетика» из Бильбао.

    «Реал» — «Атлетико»
    globallookpress.com

    «Реал» из Мадрида отстает от «Барселоны» на 4 пункта. В 33 туре Ла Лиги галактикос переиграли «Хетафе» (1:0). Победу королевскому клубу принёс точный удар в исполнении Арда Гюлера.

    В теории вклиниться в борьбу за чемпионство может «Атлетико» Мадрид, но шансы у «матрасников» прям призрачные, команда отстает от «Барселоны» на 10 баллов.

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    • Мадридский клуб набрал 66 пунктов после того, как разгромил «Райо Вальекано» (3:0). За «Атлетико» голы забили Александер Серлот, Конор Галлахер и Хулиан Альварес.

    Зона еврокубков

    4 место в Ла Лиге занимает «Атлетик» Бильбао, клуб одержал минимальную победу над «Лас-Пальмасом» (1:0) и набрал 60 очков. В лигочемпионскую пятёрку входит «Бетис», который разгромил в 33 туре «Вальядолид» (5:1) и набрал 54 пункта.

    «Бетис» — «Вальядолид»
    globallookpress.com

    Далее в турнирной таблице расположились команды, которые могут получить путевку в Лигу Европы. «Вильярреал» на 6 месте с 52 очками в активе и «Сельта» — на 7 строчке — с 46 баллами.

    Замыкает зону еврокубков «Осасуна», памплонцы занимают 8 место, набрав 44 пункта.

    Зона вылета

    «Вальядолид» (20 место и 16 очков) лишился шансов на выживание, клуб следующий сезон начнет в Сегунде, а не в Примере.

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    • За выживание продолжают сражаться «Леганес» (30 очков) и «Лас-Пальмас» (32 очка), которые расположились на 19 и 18 местах соответственно.

    Тур №34

    Матчи 34 тура чемпионата Испании пройдут со 2 по 5 мая.

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    Лидер испанского чемпионата «Барселона» в гостях сыграет против «Вальядолида», игра запланирована на 3 мая.

    В этот же день один из конкурентов «сине-гранатовых» «Атлетико» в гостях сыграет с «Алавесом».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Главный соперник «Барселоны» в битве за чемпионство «Реал» сыграет дома против «Сельты»: встреча запланирована на 4 мая.

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