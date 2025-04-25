Ла Лига. Фавориты одержали победы в своих матчах

До окончания сезона в испанской Примере командам осталось сыграть 5 туров. На титул претендуют «Барселона» и «Реал». «Сине-гранатовые» опережают «сливочных» на 4 очка.

Изменения в турнирной таблице

В зону Лиги чемпионов на 5 место поднялся «Бетис», который смог обойти в турнирной таблице «Вильярреал», «желтая субмарина» в свою очередь опустилась на 6 позицию. Вверх по турнирной таблице поднялись «Сельта» — с 8 на 7, «Осасуна» — с 11 на 8.

По несколько позиций потеряли следующие клубы Примеры: «Мальорка» опустилась с 7 на 9 место, «Реал Сосьедад» — с 9 на 10, «Райо Вальекано» — с 10 на 11.

Календарь и таблица испанской Примеры

Зону вылета покинул «Алавес», поднявшись на 17 строчку, команда опередила в турнирной таблице «Лас-Пальмас».

Чемпионская гонка

В битве за титул чемпиона Испании уверенно лидирует «Барселона», которая за 5 туров до окончания сезона набрала 76 очков.

В рамках минувшего игрового дня каталонский клуб с минимальным счётом переиграл «Мальорку» (1:0). Единственный гол на 46-й минуте встречи забил Дани Ольмо.

На финише сезона «Барса» сыграет дома против «Реала», «Вильярреала», в гостях против «Вальядолида», «Эспаньола», «Атлетика» из Бильбао.

«Реал» — «Атлетико» globallookpress.com

«Реал» из Мадрида отстает от «Барселоны» на 4 пункта. В 33 туре Ла Лиги галактикос переиграли «Хетафе» (1:0). Победу королевскому клубу принёс точный удар в исполнении Арда Гюлера.

В теории вклиниться в борьбу за чемпионство может «Атлетико» Мадрид, но шансы у «матрасников» прям призрачные, команда отстает от «Барселоны» на 10 баллов.

Мадридский клуб набрал 66 пунктов после того, как разгромил «Райо Вальекано» (3:0). За «Атлетико» голы забили Александер Серлот, Конор Галлахер и Хулиан Альварес.

Зона еврокубков

4 место в Ла Лиге занимает «Атлетик» Бильбао, клуб одержал минимальную победу над «Лас-Пальмасом» (1:0) и набрал 60 очков. В лигочемпионскую пятёрку входит «Бетис», который разгромил в 33 туре «Вальядолид» (5:1) и набрал 54 пункта.

«Бетис» — «Вальядолид» globallookpress.com

Далее в турнирной таблице расположились команды, которые могут получить путевку в Лигу Европы. «Вильярреал» на 6 месте с 52 очками в активе и «Сельта» — на 7 строчке — с 46 баллами.

Замыкает зону еврокубков «Осасуна», памплонцы занимают 8 место, набрав 44 пункта.

Зона вылета

«Вальядолид» (20 место и 16 очков) лишился шансов на выживание, клуб следующий сезон начнет в Сегунде, а не в Примере.

За выживание продолжают сражаться «Леганес» (30 очков) и «Лас-Пальмас» (32 очка), которые расположились на 19 и 18 местах соответственно.

Тур №34

Матчи 34 тура чемпионата Испании пройдут со 2 по 5 мая.

Лидер испанского чемпионата «Барселона» в гостях сыграет против «Вальядолида», игра запланирована на 3 мая.

В этот же день один из конкурентов «сине-гранатовых» «Атлетико» в гостях сыграет с «Алавесом».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Главный соперник «Барселоны» в битве за чемпионство «Реал» сыграет дома против «Сельты»: встреча запланирована на 4 мая.