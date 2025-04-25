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    L'Equipe: «Зенит» интересуется Головиным

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    По данным авторитетного французского издания L'Equipe, петербургский «Зенит» летом намерен подписать полузащитника «Монако» Александра Головина.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Российский хавбек заявил своим партнерам по команде, что устал вдали от Родины и хочет сменить обстановку. Узнав эту новость, сразу несколько российских клубов стали проявлять интерес к Головину.

    Больше всего в 28-летнем полузащитнике заинтересован «Зенит». Контракт Головина действует до 2029 года. В России он выступал за ЦСКА, откуда в 2018 году перешел в «Монако».

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    • В этом сезоне Головин сыграл 29 матчей во всех турнирах за монегасков, забил 3 гола и сделал один ассист. На авторитетном портале Transfermarkt хавбека сейчас оценивают в 25 млн евро.

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