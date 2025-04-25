L'Equipe: «Зенит» интересуется Головиным

По данным авторитетного французского издания L'Equipe, петербургскийлетом намерен подписать полузащитника «Монако»

Российский хавбек заявил своим партнерам по команде, что устал вдали от Родины и хочет сменить обстановку. Узнав эту новость, сразу несколько российских клубов стали проявлять интерес к Головину.

Больше всего в 28-летнем полузащитнике заинтересован «Зенит». Контракт Головина действует до 2029 года. В России он выступал за ЦСКА, откуда в 2018 году перешел в «Монако».

В этом сезоне Головин сыграл 29 матчей во всех турнирах за монегасков, забил 3 гола и сделал один ассист. На авторитетном портале Transfermarkt хавбека сейчас оценивают в 25 млн евро.