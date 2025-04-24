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    Осинькин: Мы должны не только радовать зрителей, но и уметь набирать очки

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Оренбург
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, чего ждет от своих футболистов в оставшихся матчах чемпионата России.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Своей игрой мы должны не только радовать зрителей, но и уметь набирать очки. Конец чемпионата, все очень непросто. У всех появляется шансы, включая "Оренбург". Это молодая, очень быстрая команда, которая даже под давлением сохранила определенную игру и продолжала бороться.

    Скорости — это сильные стороны обеих команд, но, надеюсь, что в этом плане мы будем более сбалансированы. И именно наша атака над обороной соперника — самое важное преимущество.

    Дома и стены помогают, нам нужны эти очки. Мы хотим пригласить зрителей на этот матч. Мы хотим, чтобы их было как можно больше, и они нам помогли, стали нашим 12‑м игроком. А мы всё сделаем, чтобы набрать максимум очков в этой встрече», — заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент самарский клуб идет 11-м в таблице РПЛ с 27 очками. В 26-м туре команда сыграет с «Оренбургом» дома 27 апреля в 14:00 (мск).

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