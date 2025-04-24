Источник: Агенты Дьёкереша предожили игрока «Реалу»

Агенты нападающегоВиктора Дьёкереша предложили 26-летнего форварда мадридскому

Как сообщает издание Defensa Central, «королевский» клуб высоко оценивает игровые качества шведа, однако не готовы рассматривать его трансфер за сумму около 100 миллионов евро, особенно с учётом наличия в составе таких звёзд, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор

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Ранее сообщалось, что «Спортинг» готов рассматривать предложения по Дьёкерешу в диапазоне 65–75 миллионов евро, несмотря на прописанную в контракте сумму отступных в 100 миллионов.

В текущем сезоне Дьёкереш провёл 47 матчей во всех турнирах, отметившись 48 голами и 12 результативными передачами. Его контракт со «Спортингом» действует до лета 2028 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 75 миллионов евро.