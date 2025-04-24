«Болонья» — «Эмполи». Онлайн

«Болонья» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии разгромил «Эмполи» в гостях со счетом 3:0. Смогут ли тосканцы отыграть столь солидную разницу в три мяча — узнаем уже сегодня. Начало матча в 22:00, присоединяйтесь!

До матча

21:40 По сравнению с прошлым матчем в составе «россоблу» 6 изменений. Из игравших с первых минут в победном матче против «Интера» в 33-м туре Серии А сегодня в старте играют Равалья, Бекема, Лукуми, Фройлер и Даллинга.

Стартовые составы

«Болонья»: Равалья, Ликояннис, Лукуми, Бекема, Де Сильвестри, Моро, Фройлер, Камбьяги, Фаббиан, Орсолини, Даллинга

«Эмполи»: Сегетти, Тосто, Марьянуччи, Де Шильо, Самбия, Конате, Какаче, Баччи, Коваленко, Эбуэхи, Сольбаккен

«Болонья»

Подопечные Винченцо Итальяно начали свой путь в Кубке Италии с 1/8 финала как одна из восьми лучших команд по итогам минувшего сезона. На своем пути «россоблу» обыграли «Монцу» (4:0) и «Аталанту» (1:0) при своих фанатах.

Победа в первой игре дает огромное преимущество «Болонье» перед ответной встречей и дает прекрасную возможность команде из Эмильи-Романьи сыграть в финале национального кубка впервые с 1974-го года.

В Лиге чемпионов «россоблу» давно завершили свое выступление на этапе лиги, а в Серии А «Болонья» бьется за место в главном еврокубке относительно успешно — 4-е место и 60 очков после 33-х игр.

«Эмполи»

Тосканцы уже сотворили настоящую сенсацию, дойдя до полуфинала турнира. Путь «Эмполи» в Кубке Италии начался с 1/32 финала, где был обыгран «Кантазаро» (4:1). Далее последовали победы в гостях над «Торино» (2:1), «Фиорентиной» (3:2) и «Ювентусом» (1:2).

Поражение в первом матче со счетом 0:3 значительно усложняет задачу выхода в финал турнира.

В чемпионате Италии, в свою очередь, «Эмполи» выступает намного хуже — 19-место в турнирной таблице и 25 очков после 33-х туров.

Личные встречи

В первом матче Кубка Италии, «Болонья» разгромила «Эмполи» в гостях со счетом 3:0. В чемпионате Италии команды уже сыграли друг с другом две встречи, которые закончились вничью с одинаковым счетом — 1:1.

Тосканцы в последний раз обыгрывали «россоблу» в сезоне 2023/2024 со счетом 3:1. После этого, «Эмполи» потерпел три поражения в очных встречах и дважды сыграл вничью.