Генич: «Краснодару» в матче с «Ахматом» сопутствовала удача

Комментатор «Матч ТВ»cказал, чтоповезло в матче 25‑го тура РПЛ с грозненским

«Быки» одолели соперника со счетом 3:1. Команда Мурада Мусаева с 55 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

«Лидер РПЛ "Краснодар" выигрывает дома у "Ахмата", 13‑й команды чемпионата. Но если смотреть саму игру, то лидер чемпионата не переигрывал "Ахмат". Команда Сергея Ташуева не уступала ни в чем, даже в созданных моментах. Футбол такая штука, что где‑то тебе должно повезти. Удар Дарко Тодоровича в штангу, а в следующей атаке случился гол "Краснодара" после грубой ошибки защитников. Но удачу тоже надо заслужить.

Это был матч, где реализация моментов и удача сопутствовали "Краснодару". Все‑таки дома они не обыгрывали "Ахмат" с 2020 года. Чтобы в такой момент переиграть грозненцев, нужно было перетянуть удачу на свою сторону, и "Краснодару" это удалось», — сказал Генич «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» в ближайшем матче встретится в гостях с махачкалинским «Динамо».