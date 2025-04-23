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    Генич: «Краснодару» в матче с «Ахматом» сопутствовала удача

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич cказал, что «Краснодару» повезло в матче 25‑го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    «Быки» одолели соперника со счетом 3:1. Команда Мурада Мусаева с 55 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

    «Лидер РПЛ "Краснодар" выигрывает дома у "Ахмата", 13‑й команды чемпионата. Но если смотреть саму игру, то лидер чемпионата не переигрывал "Ахмат". Команда Сергея Ташуева не уступала ни в чем, даже в созданных моментах. Футбол такая штука, что где‑то тебе должно повезти. Удар Дарко Тодоровича в штангу, а в следующей атаке случился гол "Краснодара" после грубой ошибки защитников. Но удачу тоже надо заслужить.

    Это был матч, где реализация моментов и удача сопутствовали "Краснодару". Все‑таки дома они не обыгрывали "Ахмат" с 2020 года. Чтобы в такой момент переиграть грозненцев, нужно было перетянуть удачу на свою сторону, и "Краснодару" это удалось», — сказал Генич «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» в ближайшем матче встретится в гостях с махачкалинским «Динамо».

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