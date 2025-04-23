«Атлетик» в комфортном положении. При любом раскладе клуб останется в зоне Лиги чемпионов. Однако из-за поражения 0:1 от «Реала» разрыв с шестой строчкой сократился до шести пунктов.
У «Лас-Пальмаса» 32 очка. Его поджимает идущий позади «Алавес», отставая всего на один пункт. Он будет стремиться покинуть зону вылета, так что «Лас-Пальмас» наверняка настроиться на борьбу, чтобы не дать себя обойти. В прошлом туре гостям даже удалось обыграть мадридский «Атлетико» 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали предсказание на результат матча. С ним можно ознакомиться в прогнозе с коэффициентом 2.07.
- «Атлетик» — фаворит букмекеров за 1.37, на победу «Лас-Пальмаса» они дают 8.00, на ничью — 5.00.
- ИИ предсказал «баскам» крупное фиаско со счетом 0:3.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.
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