в Бильбао приметв рамках поединка 33-го тура испанской Примеры. Начало 23 апреля в 20:00 мск.

«Атлетик» в комфортном положении. При любом раскладе клуб останется в зоне Лиги чемпионов. Однако из-за поражения 0:1 от «Реала» разрыв с шестой строчкой сократился до шести пунктов.

У «Лас-Пальмаса» 32 очка. Его поджимает идущий позади «Алавес», отставая всего на один пункт. Он будет стремиться покинуть зону вылета, так что «Лас-Пальмас» наверняка настроиться на борьбу, чтобы не дать себя обойти. В прошлом туре гостям даже удалось обыграть мадридский «Атлетико» 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали предсказание на результат матча. С ним можно ознакомиться в прогнозе с коэффициентом 2.07.

сделали предсказание на результат матча. С ним можно ознакомиться в прогнозе с коэффициентом 2.07. «Атлетик» — фаворит букмекеров за 1.37, на победу «Лас-Пальмаса» они дают 8.00, на ничью — 5.00.

ИИ предсказал «баскам» крупное фиаско со счетом 0:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.

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