Галактионов обозначил, какая цель стоит перед «Локомотивом»

Наставник «Локомотива»отметил, что игроки хотят побороться за победу в Кубке России. Кроме того, перед командой стоит цель до последнего претендовать на место в топ‑3 РПЛ.

«Мы сами себе ставим задачу в Кубке России. Не потому, что кто‑то свыше так говорит, мы сами внутри команды считаем, что можем выиграть. Но не стоит так же уверенно говорить, что невозможно зацепиться за призовую тройку в чемпионате. Вы же видите, каждый матч в РПЛ абсолютно непредсказуем, теряют очки все. Поэтому давайте дождемся окончания сезона, сюрпризы еще будут.

Я уже неоднократно говорил, что есть смысл готовиться лишь к следующему матчу, стараться победить именно в нем», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В чемпионате России «Локомотив» идет шестым. У команды 44 очка. Подопечные Галактионова отстают от занимающего третью строчку «Спартака» на 6 баллов.