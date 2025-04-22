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    Галактионов обозначил, какая цель стоит перед «Локомотивом»

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    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов отметил, что игроки хотят побороться за победу в Кубке России. Кроме того, перед командой стоит цель до последнего претендовать на место в топ‑3 РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Мы сами себе ставим задачу в Кубке России. Не потому, что кто‑то свыше так говорит, мы сами внутри команды считаем, что можем выиграть. Но не стоит так же уверенно говорить, что невозможно зацепиться за призовую тройку в чемпионате. Вы же видите, каждый матч в РПЛ абсолютно непредсказуем, теряют очки все. Поэтому давайте дождемся окончания сезона, сюрпризы еще будут.

    Я уже неоднократно говорил, что есть смысл готовиться лишь к следующему матчу, стараться победить именно в нем», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В чемпионате России «Локомотив» идет шестым. У команды 44 очка. Подопечные Галактионова отстают от занимающего третью строчку «Спартака» на 6 баллов.

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