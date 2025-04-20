«Реал» — «Атлетик». Онлайн

Мадридский «Реал» на своем поле примет «Атлетик» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

21:55 Килиан Мбаппе сегодняшний матч пропускает из-за дисквалификации. Форвард «Реала» получил прямую красную карточку во встрече прошлого тура с «Алавесом».

21:50 Потенциальная потеря очков «Реалом» может сильно ударить по их чемпионским амбициям. До окончания сезона осталось всего семь туров, включая этот, а отставание от «Барселоны» на данную минуту составляет семь очков. Каталонцы, напомним, свой матч уже сыграли — сумасшедшие 4:3 с «Сельтой».

Стартовые составы

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус

«Атлетик»: Симон, Горосабель, Паредес, Вивиан, Лекуе, де Галаррета, Прадос, Беренгер, Унай Гомес, Джало, Гурусета

«Реал»

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 66 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 7 баллов, но каталонцы в этом туре уже сыграли. На счету «Реала» 20 побед, 6 ничьих и 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 64:31.

На неделе подопечные Карло Анчелотти сложили полномочия победителя Лиги Чемпионов, уступив лондонскому «Арсеналу» в ответном матче 1/4 финала у себя дома — 1:2 (1:5 по сумме двух встреч). До этого «Реал» одержал трудную победу в гостях над «Алавесом» в Примере — 1:0. Автором единственного гола стал Камавинга.

«Атлетик»

«Атлетик» идет на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 57 очками в активе. Команда из Бильбао одержала 15 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, забив 49 голов и пропустив 25 мячей в свои ворота.

В минувший четверг «Атлетик» сделал очередной шаг к домашнему финалу Лиги Европы. После нулевой ничьей в первом матче баски уверенно обыграли «Рейнджерс» дома — 2:0. В полуфинале им предстоит встреча с «Манчестер Юнайтед».

В последнем туре Ла Лиги «Атлетик» добился волевой победы над «Райо Вальекано» — 3:1. Эта победа позволила баскам продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате до пяти матчей.

Личные встречи

В матче первого круга «Атлетик» дома обыграл «Реал» со счетом 2:1.

В последних 10-ти встречах на счету мадридцев 7 побед, команда из Бильбао оказалась сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Атлетик» с коэффициентом 2.12.