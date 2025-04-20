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    «Реал» и «Атлетик» много не забьют

    Реал Мадрид — Атлетик: прогноз и ставка за 2.12 на Примеру 20 апреля 2025 года

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    Эндрик («Реал»)
    «Реал» и «Атлетик» проведут матч 20 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Апреля 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив продолжает борьбу за чемпионский титул в этом сезоне.

    В настоящий момент «сливочные» имеют в своем активе 66 зачетных баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Мадрида смог 64 раза поразить ворота соперника и 31 раз пропустил в свои ворота.

    Последние матчи: среди недели «королевский клуб» покинул Лигу чемпионов, проиграв «Арсеналу» (0:3, 1:2).

    В чемпионате страны команда из столицы Испании обыграла «Алавес» (1:0), но уступила «Валенсии» (1:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также мадридцы пробились в финал Кубка Испании, обыграв по сумме двух встреч «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4).

    Не сыграют: травмированы у столичной команды Дани Карвахаль, Ферлан Менди, Эдер Милитао и Андрей Лунин. Дисквалифицирован же Килиан Мбаппе.

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    • Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти вполне могут остаться без трофеев в текущем сезоне. Из Лиги чемпионов «Реал» вылетел, в чемпионате Испании есть отставание в четыре балла от «Барселоны», а в финале Кубка страны игра против каталонской команды.

    «Реал» все равно будет бороться до последнего и постарается навязать борьбу «Барселоне», с которой у них еще будет очный матч. Мадридцам надо выигрывать все семь оставшихся матчей, чтобы стать чемпионами.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: команда из Бильбао спокойно выходит в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    Сейчас на счету «красно-белых» 57 зачетных баллов и четвертое место в турнирной таблице.

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    • За 31 проведенный матч «баски» смогли забить 49 мячей, а пропустили всего 25.

    Последние матчи: среди недели «львы» смогли пробиться в полуфинал Лиги Европы, переиграв «Рейнджерс» (0:0, 2:0).

    До этого же баскский коллектив смог победить «Райо Вальекано» (3:1) в испанской Примере.

    Также «Атлетик» сыграл вничью с «Вильяррелом» (0:0) и «Осасуной» (0:0).

    Не сыграют: наставник команды Эрнесто Вальверде не сможет рассчитывать на Юри Бершиша, который находится в лазарете.

    Состояние команды: «Атлетик» уже почти точно сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда на шесть баллов опережает «Вильярреал», но и отстает от тройки сильнейших на шесть очков.

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    В Лиге Европы «Атлетик» пробился уже в полуфинал, где за выход в финал сыграет против «Манчестер Юнайтед». Коллектив из Бильбао вполне может выиграть второй по престижности еврокубок.

    Статистика для ставок

    • «Реал» проиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах

    • «Атлетик» не проигрывает на протяжении 8 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Атлетик» победил «Реал» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.95, а победа «Атлетика» — в 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: команды в последнее время мало забивают и мало пропускают, поэтому вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.12.

    Прогноз: «Реалу» в этой игре победа нужнее, поэтому должен добыть три очка.

    Ставка: победа «Реала» с форой-1 за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал Мадрид — Атлетик?

    Матч Реал Мадрид — Атлетик состоится 20 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал меньше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал Мадрид — Атлетик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал меньше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид — Атлетик?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Мадрид — Атлетик?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.95, а победа «Атлетика» — в 5.40.

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