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    «Ипсвич» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 33-го тура АПЛ «Ипсвич» — «Арсенал»

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    Лондонский «Арсенал» сыграет в гостях с «Ипсвичем» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ипсвич»

    Шансов почти не осталось. «Ипсвич» плетется на 18-й строчке с 21 очком в активе и за шесть туров до конца отстает от зоны спасения на внушительные 14 баллов. Команда Кирана Маккенны одержала 4 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений, при разнице забитых и пропущенных мячей 33:67.

    В прошлом туре «Ипсвич» упустил победу над «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Гости вели 2:0, но не смогли удержать преимущество — итоговая ничья 2:2 после двух пропущенных мячей во втором тайме. До этого «трактористы» на домашней арене уступили «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ (63 очка) и за шесть туров до конца чемпионата отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков. В текущем сезоне лондонцы одержали 17 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения при разнице голов 57:27.

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    Беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ достигла шести матчей, однако в двух последних турах команда Микеля Артеты дважды сыграла вничью. Сначала лондонцы поделили очки с «Эвертоном» (1:1), а затем не смогли победить дома «Брентфорд» — вновь 1:1.

    А вот в Лиге Чемпионов у «Арсенала» все отлично. «Канониры» впервые с 2009 года вышли в полуфинал, выбив из турнира действующего обладателя трофея — мадридский «Реал» (3:0 дома и 2:1 в гостях). В 1/2 финала «Арсенал» встретится с «ПСЖ».

    Личные встречи

    В первом круге «Арсенал» одержал домашнюю победу над соперником со счетом 1:0.

    В последних 10-ти матчах лондонцы выиграли 7 раз, «Ипсвич» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич» — «Арсенал» с коэффициентом 1.98.

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