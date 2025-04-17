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    Лукас Васкес объяснил, чего не хватило «Реалу» для победы над «Арсеналом»

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    Капитан «Реала» Лукас Васкес высказался по поводу поражения от «Арсенала» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылета «сливочных» из турнира.

    Лукас Васкес
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    Лукас Васкес

    «Это был тяжелый матч. Мы не смогли создать голевые моменты, которые хотелось создать. Мы не позволяли игре полностью выйти из-под нашего контроля, но это был матч, полный остановок. В эпизодах, где шансы были равными, казалось, что все складывается не в нашу пользу.

    Возможно, нам не хватало немного четкости в игре с мячом. Возможно, мы могли быть более терпеливы в перемещении мяча по ширине, чтобы сильнее растягивать "Арсенал". Соперник действительно потрясающе организован в обороне.

    Точно так же, как мы все отвечаем за победы, мы несем ответственность и за поражения — это часть футбола. Все мадридисты понимают, что мы выложились на полную, чтобы отыграть отставание в счете, но это не гарантирует успеха. Мы вернемся сильнее, чем когда-либо. В этом сезоне еще много вещей, за которые можно побороться, и мы все голодны до этих побед», — сказал Васкес Movistar.

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