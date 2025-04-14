Лига 1. Пройденный тур без чемпиона

ПСЖ стал чемпионом французской Лиги 1 досрочно, свой матч 29-го тура против «Нанта» парижане ещё проведут, игра состоится 24 апреля. Остальные команды сыграли поединки согласно календарному плану. О раскаладе команд в зоне еврокубков и зоне вылета расскажем.

Изменения в турнирной таблице

В группе лидеров произошли кардинальные изменения: «Монако» обошёл в таблице «Марсель» и занял 2 место.

На одну ступеньку вверх поднялся «Лион», расположишвись на 4 строчке, на две строчки улучшил положение «Лилль», которые теперь замыкает топ-5. Вниз скатились «Страсбург» (с 4 на 6), «Ницца» (с 6 на 7).

Календарь и таблица Лиги 1

Поменялись местами в турнирной таблице «Тулуза» (12 место) с «Ренном» (11 место).

«Реймс» покинул зону вылета, поднявшись на 15 строчку, место в группе аутсайдеров занял «Гавр» (16 позиция).

Зона еврокубков

На второе место в Лиге 1 поднялся «Монако», который на своем поле разгромил «Марсель» (3:0). В составе монегасков голами отметились Такуми Минамино, Брель Эмболо и Денис Закариа, который реализовал пенальти. После этой победы «Монако» набрал 53 очка. На третьем месте турнирной таблицы расположился «Марсель», набрав 52 балла.

«Монако» — «Гавр» globallookpress.com

В лигочемпионскую четвёрку ворвался Лиги «Лион», у которого за плечами 51 набранный пункт. В рамках минувшего тура олимпийцы выиграли у «Осера» (3:1).

Далее в турнирной таблице расположился «Лилль» с 50 очками в активе. «Доги» занимают 5 место, которое даёт право сыграть в Лиге Европы на бдущий евросезон. В 29 туре Лиги 1 «Лилль» выиграл у «Тулузы» (2:1).

Замыкает еврокубковую шестёрку (зона Лиги конференций) «Страсбург» (50 очков), который сыграл вничью с «Ниццей» (2:2).

Зона вылета

В зоне вылета расположился «Гавр» с 27 набранным очками и 16 местом в турнирной таблице. Строчкой ниже «Сент-Этьен», у которого 24 пункта и «Монпелье», у которого 15 баллов.

Тур № 30

Матчи 30 тура чемпионата Франции пройдут с 18 по 20 апреля.

ПСЖ в статусе нового чемпиона сыграет свой поединок дома против «Гавра» 19 апреля.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

«Монако», занимающий вторую строчку в чемпионате в родных стенах примет «Страсбург», игра состоится 19 апреля. В этот же день «Марсель» сразится с аутсайдером Лиги 1 «Монпелье».