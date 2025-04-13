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    Артета: Я разочарован результатом

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Брентфорда» (1:1).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я разочарован результатом. Это команда, которая создаёт много проблем и с которой очень трудно играть, поэтому нам нужно было сохранять терпение, доминировать, не позволять им убегать в контратаки и особенно быть внимательными при стандартах, потому что там они действительно очень опасны.

    Я считаю, что большую часть матча мы с этим справлялись. Но эпизод, приведший к угловому, вызывает разочарование, особенно если учитывать, что мы тогда полностью контролировали игру. Мы не сохранили структуру, позволили им побежать, и это закончилось угловым. Дальше всё свелось к первой, второй, третьей фазе атаки. Мы недостаточно хорошо защитили зону рядом с подающим, позволили игроку вбежать в штрафную. Началась та самая хаотичная ситуация — множество игроков в штрафной в непосредственной близости к мячу. Это уже лотерея, и именно в такую игру вы не хотите играть против них», — приводит слова Артеты клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» идет вторым в таблице АПЛ с 63 очками. «Брентфорд» (43) — 11-й.

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