ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Оренбург» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Александр Степанов«Секрет Овечкина — трудолюбие и голевое чутье». Александр Степанов — о рекорде и феномене «The Great 8» «Зенит» — «Краснодар»24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем Игорь Колыванов«Бездарная игра Мадрида». Колыванов — о первых четвертьфиналах Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    Миралем Пьянич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Миралем Пьянич
    ЦСКА сыграет в гостях с «Оренбургом» в рамках 24-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 23-х матчах. Команда одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений, забив 21 гол и пропустив 43 мяча в свои ворота.

    Команда Владимира Слишковича выиграла два из трёх последних матчей чемпионата — обыграв «Факел» дома (1:0) и «Пари НН» в гостях (2:1), однако между этими победами потерпела болезненное поражение от «Динамо» в Москве— 1:5.

    ЦСКА

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы одержали 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 36:16.

    К очередному туру РПЛ команда Марко Николича подходит в отличной форме: семиматчевая серия без поражений в чемпионате, в том числе четыре победы подряд. В прошлом туре ЦСКА уверенно переиграл «Динамо» в дерби со счетом 3:1.

    Личные встречи

    В матче первого круга ЦСКА разгромил соперника на своем поле со счетом 5:1.

    В последних 10-ти встречах на счету армейцев 6 побед, «Оренбург» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.85.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры