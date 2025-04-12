ЦСКА сыграет в гостях с «Оренбургом» в рамках 24-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Оренбург»

«Оренбург» находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 23-х матчах. Команда одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений, забив 21 гол и пропустив 43 мяча в свои ворота.

Команда Владимира Слишковича выиграла два из трёх последних матчей чемпионата — обыграв «Факел» дома (1:0) и «Пари НН» в гостях (2:1), однако между этими победами потерпела болезненное поражение от «Динамо» в Москве— 1:5.

ЦСКА

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы одержали 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 36:16.

К очередному туру РПЛ команда Марко Николича подходит в отличной форме: семиматчевая серия без поражений в чемпионате, в том числе четыре победы подряд. В прошлом туре ЦСКА уверенно переиграл «Динамо» в дерби со счетом 3:1.

Личные встречи

В матче первого круга ЦСКА разгромил соперника на своем поле со счетом 5:1.

В последних 10-ти встречах на счету армейцев 6 побед, «Оренбург» оказался сильнее в одном случае и 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.85.