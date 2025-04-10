Аморим: «Лион» крепче и быстрее, чем «Реал Сосьедад»

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге Европы.

«Лион крепче и быстрее, чем "Реал Сосьедад". С приходом Фонсеки они стали побеждать, чаще забивать и меньше пропускать. Они любят владеть мячом и диктовать игру. "Лион" — это совсем другое испытание по сравнению с прошлым раундом.

Я всегда говорю, что мы выиграем премьер-лигу, так что вы можете видеть, что я всегда настроен оптимистично. Думаю, что я родился с этим. Меня невозможно изменить. И я не умею притворяться. Я такой. Я смотрю на вещи позитивно. Первая цель — выиграть трофей, еврокубковый. Думаю, это придало бы нам уверенности», — цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.

Матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» состоится 10 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.