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    Аморим: «Лион» крепче и быстрее, чем «Реал Сосьедад»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящем матче против «Лиона» в Лиге Европы.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Лион крепче и быстрее, чем "Реал Сосьедад". С приходом Фонсеки они стали побеждать, чаще забивать и меньше пропускать. Они любят владеть мячом и диктовать игру. "Лион" — это совсем другое испытание по сравнению с прошлым раундом.

    Я всегда говорю, что мы выиграем премьер-лигу, так что вы можете видеть, что я всегда настроен оптимистично. Думаю, что я родился с этим. Меня невозможно изменить. И я не умею притворяться. Я такой. Я смотрю на вещи позитивно. Первая цель — выиграть трофей, еврокубковый. Думаю, это придало бы нам уверенности», — цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.

    Матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» состоится 10 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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