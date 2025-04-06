«Лечче» — «Венеция»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 31-го тура итальянской Серии Асыграли вничью 1:1.

На автогол Антонио Галло хозяева ответили точным ударом Федерико Баширотто.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Венеция 1:1 Голы: 0:1 Антонино Галло (автогол) (50'), 1:1 Федерико Баскиротто (65') Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт (Данило Филипе Мело Вейга, 68'), Федерико Баскиротто, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали (Бальтазар Пьерре, 54'), Юльбер Рамадани (Медон Бериша, 54'), Сантьяго Пьеротти (Конан Н’Дри, 54'), Никола Крстович, Тете Моренте, THorir Johann Helgason Венеция: Йонуц Раду, Фали Канде, Джей Идзес, Кике Перес (Исса Думбия, 81'), Ханс Николусси Кавилья, Джанлука Бузио, Джон Йебоа (Гаэтано Ористанио, 68'), Кристиан Гиткьяер (Карел Поезны, 68'), Франко Карбони (Ридгесиано Хапс, 46'), Алессио Дзербин, Alessandro Marcandalli (Микаэль Эллертссон, 74') Предупреждения: Франко Карбони (39'), Федерико Баскиротто (46'), Alessandro Marcandalli (55'), Фредерик Гильберт (61'), Кике Перес (64'), Фали Канде (83')

Календарь и таблица Серии А

У «Лечче» стало 26 очков и 17-е место в турнирной таблице. В активе «Венеции» 21 балл и 19-я позиция.