Роналду: Я не гонюсь за 1000-м голом

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
В настоящий момент в активе 40-летнего португальца 931 точный удар.
«Ребята, давайте наслаждаться моментом. Я не гонюсь за 1000-м голом. Если это произойдет — отлично. Если этого не произойдет, значит, этого не произойдет. Главное — это текущий момент, а не то, что может произойти.
Нужно наслаждаться моментом, это была отличная победа — конечно, не потому, что я забил. Я рад забить два гола в ворота "Аль-Хилаля", но самое главное — выиграть дерби.
Мы играли на выезде против фантастической команды, это всегда сложно, мы должны это ценить и продолжать в том же духе, потому что осталось девять матчей и еще один в Лиге чемпионов. Все возможно, мы должны двигаться дальше и верить», — цитирует Роналду Goal.