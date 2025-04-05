Роналду: Я не гонюсь за 1000-м голом

Форвардвысказался о том, по силам ли ему забить 1000 мячей за карьеру.

В настоящий момент в активе 40-летнего португальца 931 точный удар.

«Ребята, давайте наслаждаться моментом. Я не гонюсь за 1000-м голом. Если это произойдет — отлично. Если этого не произойдет, значит, этого не произойдет. Главное — это текущий момент, а не то, что может произойти.

Нужно наслаждаться моментом, это была отличная победа — конечно, не потому, что я забил. Я рад забить два гола в ворота "Аль-Хилаля", но самое главное — выиграть дерби.

Мы играли на выезде против фантастической команды, это всегда сложно, мы должны это ценить и продолжать в том же духе, потому что осталось девять матчей и еще один в Лиге чемпионов. Все возможно, мы должны двигаться дальше и верить», — цитирует Роналду Goal.