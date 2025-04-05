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    Луис Энрике«Локомотив» — «Зенит». Онлайн
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    «Реал» — «Валенсия»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 30-м туре испанской Примеры «Реал» в Мадриде примет «Валенсию». Поединок состоится 5 апреля в 17:15 мск.

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    «Реал» выиграл 3 матча подряд, но все равно отстает от «Барселоны» в борьбе за титул. Разрыв составляет 3 пункта, поэтому побеждать нужно обязательно. Ранее «сливочные» обыграли «Леганес» в чемпионате и провели сложный матч с «Реал Сосьедадом» в полуфинале Кубка Испании.

    «Валенсия» хоть и начала понемногу приходить в себя, «Реалу» она все же не ровня. По крайней мере в Мадриде «бэтмены» очень давно не побеждали. Это значит, что у «галактикос» куда больше шансов на успех.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры: «Реал» — 1.27, ничья — 6.60, «Валенсия» — 10.0.

    • Ставка искусственного интеллекта — ничья 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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