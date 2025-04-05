В 30-м туре испанской Примерыв Мадриде примет. Поединок состоится 5 апреля в 17:15 мск.

«Реал» выиграл 3 матча подряд, но все равно отстает от «Барселоны» в борьбе за титул. Разрыв составляет 3 пункта, поэтому побеждать нужно обязательно. Ранее «сливочные» обыграли «Леганес» в чемпионате и провели сложный матч с «Реал Сосьедадом» в полуфинале Кубка Испании.

«Валенсия» хоть и начала понемногу приходить в себя, «Реалу» она все же не ровня. По крайней мере в Мадриде «бэтмены» очень давно не побеждали. Это значит, что у «галактикос» куда больше шансов на успех.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Букмекеры: «Реал» — 1.27, ничья — 6.60, «Валенсия» — 10.0.

Ставка искусственного интеллекта — ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

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