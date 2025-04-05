«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу над(2:1) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «львов» голы записали на свой счет Морган Роджерс на 13-й минуте и Дониэлл Мален на 15-й минуте.

Единственный гол у «Ноттингем Форест» забил Жота Силва на 57-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ноттингем Форест 2:1 Голы: 1:0 Морган Роджерс (13'), 2:0 Дониелл Мален (15'), 2:1 Жота Силва (57') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Аксель Дисаси, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Амаду Онана (Бубакар Камара, 62'), Юри Тилеманс, Марко Асенсио (Джон МакГинн, 73'), Дониелл Мален (Джейкоб Рэмси, 62'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Маркус Рашфорд, 62'), Andres Garcia (Эзри Конса, 46') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Морато (Вийи Боли, 75'), Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт, Эллиот Андерсон, Райан Йейтс, Николас Домингес (Рамон Соса, 74'), Энтони Эланга (Жота Силва, 46') Предупреждения: Морато (49'), Марко Асенсио (51'), Жота Силва (73'), Дамиан Эмилиано Мартинес (86')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе. «Ноттингем Форест» — на 3-й позиции (57).