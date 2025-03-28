Галактионов: Страсть и желание Самары сегодня решили исход

Главный тренерпрокомментировал крупное поражение своей команды в матче 22-го тура РПЛ против(1:5).

«Факторов много. Какой‑то явной причины нет. И как команда собралась на этот матч, как мы ребят встречали из молодежки. Комментировать тут нечего. Результат понятен, счет понятен. Все у них залетало. Это как в матче со "Спартаком": 10 минут — 0:3. И тут то же самое в самом начале встречи. Это бьет по голове сильно, и возвращаться очень тяжело.

Мы говорили, что соперник мотивирован, что у них проводятся мотивационные мероприятия. Страсть и желание Самары сегодня решили исход. Болезненное поражение. Посмотрим, как команда отреагирует на него. Нам предстоит важный матч с "Зенитом" нам нужно держать команду на плаву и вернуть позитивное победное состояние, которое было до этого. Счет обескураживает сегодня», — передает слова Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Зенита» 5-го апреля.