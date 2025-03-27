Ширер считает, что «Ливерпуль» должен позвать Кейна

Знаменитый английский бомбардируверен, что «Ливерпуль» сделает правильный выбор, если сможет летом подписать форварда мюнхенской «Баварии»

«Гарри Кейн — машина, он всегда будет забивать голы. Несмотря на его возраст, если вы предоставите ему шансы или мячи в штрафную, он найдет способ забить мяч в сетку ворот, и это признак отличного бомбардира.

"Ливерпуль" будет искать центрального нападающего летом, я в этом не сомневаюсь. Гарри Кейн был бы отличным вариантом для клуба их размера, он будет забивать голы. Независимо от того, решит ли Гарри остаться в Германии или вернется в Премьер-лигу, у него будут варианты.

Я всегда говорил, что если он вернется в Премьер-лигу, то у него будет прекрасный шанс побить мой рекорд. Я восхищаюсь им, а иначе и невозможно, из-за того, кто он и что», — сказал Ширер порталу Goal.

Календарь и таблица АПЛ

Недавно появились разговоры, что Кейн хочет вернуться в АПЛ. «Ливерпуль» является одним из претендентов на нападающего. Ширер всего забил 260 мячей в АПЛ, у Кейна сейчас 213 голов.