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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Осасуна». Онлайн
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    Ширер считает, что «Ливерпуль» должен позвать Кейна

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    Знаменитый английский бомбардир Алан Ширер уверен, что «Ливерпуль» сделает правильный выбор, если сможет летом подписать форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Гарри Кейн — машина, он всегда будет забивать голы. Несмотря на его возраст, если вы предоставите ему шансы или мячи в штрафную, он найдет способ забить мяч в сетку ворот, и это признак отличного бомбардира.

    "Ливерпуль" будет искать центрального нападающего летом, я в этом не сомневаюсь. Гарри Кейн был бы отличным вариантом для клуба их размера, он будет забивать голы. Независимо от того, решит ли Гарри остаться в Германии или вернется в Премьер-лигу, у него будут варианты.

    Я всегда говорил, что если он вернется в Премьер-лигу, то у него будет прекрасный шанс побить мой рекорд. Я восхищаюсь им, а иначе и невозможно, из-за того, кто он и что», — сказал Ширер порталу Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    Недавно появились разговоры, что Кейн хочет вернуться в АПЛ. «Ливерпуль» является одним из претендентов на нападающего. Ширер всего забил 260 мячей в АПЛ, у Кейна сейчас 213 голов.

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