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    Израиль уверенно обыграл Эстонию в квалификации ЧМ-2026

    Израиль — Эстония: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Израиля Сборная Эстонии
    Израиль одолел Эстонию (2:1) в матче 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Манор Соломон — игрок Израиля
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    Манор Соломон — игрок Израиля

    Единственный гол у Эстонии забил Максим Паскотши на 10-й минуте.

    На 23-й минуте голкипер гостей Карл Хейн забил гол в свои ворота. На 75-й минуте Эстония смогла выйти вперед, отличился Элазар Даса.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I
    Израиль — Эстония 2:1
    Голы: 0:1 Максим Паскотши (10'), 1:1 Карл-Якоб Хейн (автогол) (23'), 2:1 Элазар Даса (75') Предупреждения: Расмус Пеэтсон (36'), Маркус Соометс (40'), Раз Шломо (62'), Маркус Соометс (87'), Хенри Аниер (90')

    Израиль располагается на 2-й позиции группы I квалификации ЧМ-2026 с 3 очками в активе, а Эстония — на 4-й позиции.

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