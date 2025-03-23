Израиль — Эстония: счет матча 2:1, обзор голов

одолел(2:1) в матче 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года.

Единственный гол у Эстонии забил Максим Паскотши на 10-й минуте.

На 23-й минуте голкипер гостей Карл Хейн забил гол в свои ворота. На 75-й минуте Эстония смогла выйти вперед, отличился Элазар Даса.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Израиль — Эстония 2:1 Голы: 0:1 Максим Паскотши (10'), 1:1 Карл-Якоб Хейн (автогол) (23'), 2:1 Элазар Даса (75') Предупреждения: Расмус Пеэтсон (36'), Маркус Соометс (40'), Раз Шломо (62'), Маркус Соометс (87'), Хенри Аниер (90')

Израиль располагается на 2-й позиции группы I квалификации ЧМ-2026 с 3 очками в активе, а Эстония — на 4-й позиции.