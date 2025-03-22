Самородов не исключил, что может покинуть «Ахмат»

Форвард «Ахмата»отметил, что он может покинуть грозненскую команду по окончании нынешнего сезона.

Самородов в текущем сезоне сыграл 20 матчей за «Ахмат», забил пять мячей и сделал два ассиста.

«На сборах мы усердно и хорошо работали. Улучшили моменты, в которых нужно было прибавить.

Планы на будущее? Как сезон закончится, буду рассматривать варианты, если они будут. Пока нечего сказать. Конечно, хотелось бы играть в сильном чемпионате, но до него нужно сначала дорасти», — сказал Самородов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» с 18 очками идет на 14-м месте в таблице РПЛ. В 22‑м туре грозненцы 30 марта примут «Спартак».