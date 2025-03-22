ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уругвай — АргентинаАргентина без Месси обыграла Уругвай: вопрос выхода на ЧМ решён
    Все новости спорта

    Самородов не исключил, что может покинуть «Ахмат»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат
    Форвард «Ахмата» Максим Самородов отметил, что он может покинуть грозненскую команду по окончании нынешнего сезона.

    Максим Самородов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Самородов

    Самородов в текущем сезоне сыграл 20 матчей за «Ахмат», забил пять мячей и сделал два ассиста.

    «На сборах мы усердно и хорошо работали. Улучшили моменты, в которых нужно было прибавить.

    Планы на будущее? Как сезон закончится, буду рассматривать варианты, если они будут. Пока нечего сказать. Конечно, хотелось бы играть в сильном чемпионате, но до него нужно сначала дорасти», — сказал Самородов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» с 18 очками идет на 14-м месте в таблице РПЛ. В 22‑м туре грозненцы 30 марта примут «Спартак».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уэльс уничтожит казахстанскую сборную?
  • Уэльс — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Норвегия разгромит Молдову?!
  • Молдова — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Торпедо» продолжит проигрывать?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уэльс — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Молдова — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бергс — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сочи — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры