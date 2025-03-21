21 марта сборнаяпримет сборнуюв квалификационном матче чемпионата мира. Игра состоится в Лондоне на «Уэмбли» в 22:45 мск.

Англичане отлично провели ноябрьский сбор, в рамках которого они разгромили Ирландию и Грецию. Благодаря этому команда Томаса Тухеля лидирует в своей группе Лиги наций.

Албанцы 19 ноября проиграли Украине. Перед этим у них была ничья с чехами. За последние 5 игр у гостей только одна победа над Грузией (1:0).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.79. Букмекеры считают, что у Албании мизерные шансы: 1.14 на хозяев, 22.0 на гостей и 8.00 на ничью.

Команды встречались в квалификации на ЧМ в 2021 году, где Англия дважды переиграла Албанию со счетом 5:0 и 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — Албания смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.