Англичане отлично провели ноябрьский сбор, в рамках которого они разгромили Ирландию и Грецию. Благодаря этому команда Томаса Тухеля лидирует в своей группе Лиги наций.
Албанцы 19 ноября проиграли Украине. Перед этим у них была ничья с чехами. За последние 5 игр у гостей только одна победа над Грузией (1:0).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.
- Букмекеры считают, что у Албании мизерные шансы: 1.14 на хозяев, 22.0 на гостей и 8.00 на ничью.
- Команды встречались в квалификации на ЧМ в 2021 году, где Англия дважды переиграла Албанию со счетом 5:0 и 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Англия — Албания смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.