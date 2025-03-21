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    Англия — Албания: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Албании
    21 марта сборная Англии примет сборную Албании в квалификационном матче чемпионата мира. Игра состоится в Лондоне на «Уэмбли» в 22:45 мск.

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    Англичане отлично провели ноябрьский сбор, в рамках которого они разгромили Ирландию и Грецию. Благодаря этому команда Томаса Тухеля лидирует в своей группе Лиги наций.

    Албанцы 19 ноября проиграли Украине. Перед этим у них была ничья с чехами. За последние 5 игр у гостей только одна победа над Грузией (1:0).

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.

    • Букмекеры считают, что у Албании мизерные шансы: 1.14 на хозяев, 22.0 на гостей и 8.00 на ничью.

    • Команды встречались в квалификации на ЧМ в 2021 году, где Англия дважды переиграла Албанию со счетом 5:0 и 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Англия — Албания смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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