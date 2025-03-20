Семин: Гренада посильнее Брунея

Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова»прокомментировал победу над Гренадой в товарищеском матче.

Встреча состоялась 19 марта. Россия разгромила соперника со счетом 5:0.

«Гренада посильнее Брунея. Стадион был практически полным. Думаю, люди получили определённое удовольствие, не самый слабый соперник был. Карпин продолжает просматривать футболистов. Я тоже получил удовольствие — увидел людей, пообщался. А от футбола можно получить удовольствие, когда есть высокий уровень сопротивления с обеих сторон.

Надеемся, что в дальнейшем будут соперники посильнее, но и Гренада сейчас нужна, чтобы поддерживать международный цикл», — сказал Семин «Чемпионату».