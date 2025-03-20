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    Семин: Гренада посильнее Брунея

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Гренады Товарищеские матчи
    Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал победу над Гренадой в товарищеском матче.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Встреча состоялась 19 марта. Россия разгромила соперника со счетом 5:0.

    «Гренада посильнее Брунея. Стадион был практически полным. Думаю, люди получили определённое удовольствие, не самый слабый соперник был. Карпин продолжает просматривать футболистов. Я тоже получил удовольствие — увидел людей, пообщался. А от футбола можно получить удовольствие, когда есть высокий уровень сопротивления с обеих сторон.

    Надеемся, что в дальнейшем будут соперники посильнее, но и Гренада сейчас нужна, чтобы поддерживать международный цикл», — сказал Семин «Чемпионату».

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