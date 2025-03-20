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    Ламин ЯмальНидерланды — Испания. Онлайн
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    Иордания переиграла Палестину, Ирак ушел от поражения в матче с Кувейтом

    Ирак — Кувейт: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Ирака Сборная Иордании
    В матче седьмого тура азиатской квалификации ЧМ-2026 сборная Иордании переиграла команду Палестины со счетом 3:1.

    сборная Ирака
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    сборная Ирака

    На голы Язана Або Аль Араба, Абдаллы Насиба и Мусы Тамари гости ответили точным ударом Тамера Сеяма.

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    В параллельной игре сборные Ирака и Кувейта сыграли вничью 2:2.

    За гостей дублем смог отметиться Юссеф Насер, а хозяева смогли отыграться благодаря голам Акама Хашема и Ибрахима Байеша уже в компенсированное арбитром время.

    После этих игр у Иордании 12 очков и второе место в группе В, у Ирака тоже 12 баллов и третья строчка, Кувейт (5) — пятый, Палестина (3) — шестая.

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