Сборная Италии из-за травмы потеряла Ретеги

В пресс-службе сборной Италии по футболу отметили, что форвард «Аталанты»покидает расположение национальной команды.

У нападающего диагностировали травму бедра. В конце марта Италия сыграет два матча Лиги наций УЕФА со сборной Германии.

«Ретеги сегодня утром прошёл обследование в связи с мышечным повреждением правого бедра. По результатам медицинского освидетельствования было принято решение, что нападающий не сможет помочь сборной в матчах с Германией», — сказано в сообщении пресс-службы Италии.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Сборная Италии встретится с Германией 20 марта (дома) и 23 марта (в гостях).