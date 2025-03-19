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    Сборная Италии из-за травмы потеряла Ретеги

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    В пресс-службе сборной Италии по футболу отметили, что форвард «Аталанты» Матео Ретеги покидает расположение национальной команды.

    Матео Ретеги
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    Матео Ретеги

    У нападающего диагностировали травму бедра. В конце марта Италия сыграет два матча Лиги наций УЕФА со сборной Германии.

    «Ретеги сегодня утром прошёл обследование в связи с мышечным повреждением правого бедра. По результатам медицинского освидетельствования было принято решение, что нападающий не сможет помочь сборной в матчах с Германией», — сказано в сообщении пресс-службы Италии.

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    Сборная Италии встретится с Германией 20 марта (дома) и 23 марта (в гостях).

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