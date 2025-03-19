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    Кирьяков: Гренада для Дзюбы — лучший способ побить рекорд

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Гренады Артём Дзюба
    Знаменитый в прошлом нападающий Сергей Кирьяков считает, что Артем Дзюба в матче против Гренады имеет все шансы побить рекорд Александра Кержакова по числу матчей за национальную команду.

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    «Для Артема — это лучший вариант побить рекорд. Пусть забивает и вписывает свое имя в историю российского футбола. Вопросов нет, но не стоит обольщаться этим рекордом.

    Понятно, что для него это единственный шанс — вряд ли на него можно рассчитывать в силу возраста в матчах, когда нас вернут. Но побить рекорд будет намного проще и легче, чем раньше», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

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    • В настоящий момент Дзюба и Кержаков имеют по 30 забитых мячей в составе сборной России. Игра с Гренадой пройдет сегодня, 20:00 (мск).

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