Кирьяков: Гренада для Дзюбы — лучший способ побить рекорд

Знаменитый в прошлом нападающийсчитает, чтов матче против Гренады имеет все шансы побить рекорд Александра Кержакова по числу матчей за национальную команду.

«Для Артема — это лучший вариант побить рекорд. Пусть забивает и вписывает свое имя в историю российского футбола. Вопросов нет, но не стоит обольщаться этим рекордом.

Понятно, что для него это единственный шанс — вряд ли на него можно рассчитывать в силу возраста в матчах, когда нас вернут. Но побить рекорд будет намного проще и легче, чем раньше», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

В настоящий момент Дзюба и Кержаков имеют по 30 забитых мячей в составе сборной России. Игра с Гренадой пройдет сегодня, 20:00 (мск).