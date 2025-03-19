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    Гранат: Самая главная интрига в матче между Россией и Гренадой — рекорд Дзюбы

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Гренады Артём Дзюба
    Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче сборных России и Гренады.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Скорее всего, самая главная интрига в матче между Россией и Гренадой — сможет ли Дзюба побить ещё один рекорд Кержакова. Для Артёма созданы все условия, чтобы он это сделал. Надеюсь, вся команда сыграет на него, чтобы он добился этой цели. Наша сборная должна не оставить камня на камне от Гренады.

    Если взять футбольные показатели, Дзюба — самый главный нападающий сборной России. Но возникают вопросы не к Артёму, а к другим нашим нападающим. Почему самый возрастной форвард считается самым главным? Конечно, это не проблема Дзюбы. Если в таком возрасте Артём может играть на таком уровне, он — красавец», — цитирует Граната «Чемпионат».

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    • В настоящий момент Дзюба и Кержаков имеют по 30 забитых мячей в составе сборной России. Игра с Гренадой пройдет сегодня, 20:00 (мск).

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